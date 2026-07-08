¿Quién es Eduardo Feinmann? Sheinbaum exhibe en La Mañanera al periodista argentino que dijo que “detesta a los mexicanos”

Las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann contra México llegaron hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este 8 de julio de 2026 criticó públicamente los comentarios del conductor de televisión y radio, luego de que asegurara que “detesta a los mexicanos” durante una transmisión relacionada con el Mundial de 2026.

Periodista de #Argentina se va contra mexicanos; @Claudiashein responde: 👇🇲🇽



Luego de que el periodista argentino, Eduardo Feinmann, afirmara detestar a los mexicanos y asegurar que le tienen envidia a Argentina, la presidenta de #México calificó sus dichos de "indignantes". pic.twitter.com/gdtgJx5kwT — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) July 8, 2026

Desde Palacio Nacional, la mandataria calificó como “indignantes” las expresiones del comunicador y proyectó un video con sus declaraciones durante la llamada Mañanera del Pueblo. Además, sostuvo que el tema no solo era el contenido de sus palabras, sino también las personas que respaldan o difunden ese tipo de mensajes.

La polémica surgió después de la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 frente a Inglaterra, cuando Feinmann realizó diversos comentarios contra los mexicanos y retomó versiones sin sustento sobre una supuesta intervención del crimen organizado en favor del Tri, información que fue desmentida por autoridades y organizaciones deportivas.

¿Quién es Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann es un periodista, abogado y conductor argentino con una larga trayectoria en medios de comunicación de su país. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita, además de conducir programas informativos en cadenas nacionales como A24, donde actualmente participa en espacios de análisis político y de actualidad.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por un estilo frontal y por emitir opiniones que frecuentemente generan controversia. En diversas ocasiones ha protagonizado debates por sus posturas sobre política, seguridad, migración y temas internacionales.

En los últimos días, su nombre cobró relevancia en México debido a sus declaraciones contra los mexicanos durante una transmisión relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum exhibe las palabras indignantes de Eduardo Feinmann en contra de los mexicanos y mexicanas. Señala que el periodista argentino es apoyado por amigos como el empresario Ricardo Salinas Pliego. Añade que la derecha odia al pueblo de México. pic.twitter.com/s6Z8yMHnJx — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) July 8, 2026

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Eduardo Feinmann?

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum respondió directamente a las declaraciones del periodista argentino.

La presidenta calificó sus expresiones como “indignantes” y señaló que quienes comparten o respaldan ese tipo de mensajes también deben asumir responsabilidad por difundirlos. Asimismo, afirmó que el pueblo mexicano merece respeto y destacó que México es un país digno.

La mandataria también hizo referencia a publicaciones compartidas en redes sociales sobre versiones falsas relacionadas con el partido entre México y Ecuador durante el Mundial, asegurando que este tipo de contenidos contribuyen a desinformar a la opinión pública.

¿Por qué se hizo viral la polémica entre México y Eduardo Feinmann?

Las declaraciones de Eduardo Feinmann rápidamente se viralizaron en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde miles de usuarios mexicanos rechazaron sus comentarios.

El tema tomó mayor relevancia cuando la propia presidenta decidió abordar el caso en su conferencia matutina, convirtiendo el nombre del periodista en una de las principales tendencias de búsqueda en México durante este 8 de julio de 2026.

Aunque Feinmann es una figura ampliamente conocida en Argentina por su trayectoria en los medios, la controversia generó un nuevo nivel de exposición internacional, especialmente después de que sus declaraciones fueran respondidas desde la Presidencia de México.

Con ello, el periodista argentino pasó de protagonizar un debate en televisión a convertirse en uno de los personajes más comentados del día en ambos países, mientras continúa la conversación sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto entre naciones.