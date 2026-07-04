Brasil vs Noruega EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del torneo, y pone frente a frente a una pentacampeona que viene creciendo con el paso de los partidos y a una selección noruega que llega con confianza total, empujada por el momento de Erling Haaland y por un dato que mete presión desde antes del silbatazo: Brasil nunca ha podido vencerla.

Brasil vs Noruega / FIFA Ampliar

Ese antecedente le da un ángulo especial a la previa. Se han enfrentado cuatro veces y el saldo favorece a Noruega, con dos victorias y dos empates. Entre esos partidos aparece el recuerdo doloroso del Mundial de Francia 1998, cuando los nórdicos derrotaron 2-1 a la Verdeamarela en fase de grupos. Ahora, casi tres décadas después, el fantasma vuelve justo cuando el margen de error ya no existe.

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Brasil llega con más variantes, pero también con decisiones difíciles

El equipo de Carlo Ancelotti ha ido de menos a más en el torneo. Después del empate inicial con Marruecos, encontró mejores sensaciones y avanzó con una remontada sufrida ante Japón en la ronda previa. La gran noticia para Brasil es que Raphinha volvió a entrenar tras recuperarse de una lesión muscular, mientras que Neymar también está disponible, aunque eso no garantiza que ambos arranquen de inicio. El problema serio está en el mediocampo: Lucas Paquetá quedó fuera por lesión y obliga a mover piezas.

Noruega sueña en grande con Haaland y Odegaard

Del otro lado aparece una Noruega que ya rompió una barrera histórica al ganar su primer partido de eliminación directa en un Mundial. El equipo de Ståle Solbakken terminó segundo en su grupo y luego eliminó a Costa de Marfil con un gol tardío de Haaland. También llega con figuras de peso como Martin Ødegaard, Alexander Sørloth y Antonio Nusa, una base ofensiva que puede lastimar a cualquiera si encuentra espacios.

Selección de Noruega / Stacy Revere Ampliar

Posibles alineaciones de Brasil y Noruega

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Ødegaard; Nusa, Sørloth, Haaland.

Brasil vs Noruega: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 5 de julio

domingo 5 de julio HORA: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

14:00 horas (tiempo del centro de México) ESTADIO: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Estadio Nueva York/Nueva Jersey TV: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Canal 5, TUDN y ViX Premium RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM

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Brasil carga con la historia, el peso del escudo y más profundidad. Noruega llega con menos obligación, pero con un rival al que ya supo incomodar antes. Y en una llave así, eso puede volverla peligrosísima.