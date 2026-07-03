Senado paga 66 mil 400 por quincena a Inzunza, pese a investigaciones de EU por presunto narco

La Cámara de Senadores confirmó que el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, recibe el pago de su dieta legislativa mediante cheques de caja, luego de que sus cuentas bancarias fueron congeladas.

El senador Insulza no se ha presentado desde que el gobierno de Estados Unidos lo investiga por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

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La información sobre los cheques de Inzunza fue entregada por la Dirección General de Pago a Senadores de la Tesorería de la Cámara Alta, en respuesta a una solicitud de transparencia con folio 350030300049326.

En el oficio T/DGPS/251/26, fechado el 10 de junio de 2026 y firmado por la directora general Melisa López López, la Tesorería informó que, debido a la naturaleza jurídica de la dieta legislativa, el senador continuó recibiendo su remuneración, para lo cual anexó copia de dos cheques expedidos a su favor.

Senado paga 66 mil 400 por quincena a Enrique Inzunza Ampliar

El documento precisa que las y los 128 senadores reciben una dieta que, conforme al Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando y Homólogos, constituye una remuneración por la representación política que ostentan, la cual es irrenunciable y no representa una contraprestación por un trabajo personal subordinado.

¿Cómo se realizaron los pagos al senador?

Como evidencia del pago, la Tesorería remitió copia de dos cheques correspondientes a las dos quincenas de mayo de 2026.

El primero fue emitido por BBVA, con fecha 14 de mayo, por un monto de 66 mil 452 pesos con 89 centavos, mientras que el segundo fue expedido por Banorte el 28 de mayo, por 66 mil 452 pesos con 90 centavos.

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La solicitud de información surgió luego de que trascendiera públicamente que las cuentas bancarias del legislador habían sido congeladas, situación que impedía realizar el depósito de su dieta mediante transferencia electrónica y obligó al Senado a utilizar cheques nominativos para cubrir el pago.

El caso de Inzunza ha generado polémica desde que autoridades estadounidenses lo incluyeron entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa investigados por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, además de delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Pese a ello, el Senado ha sostenido que no existe impedimento legal para suspender el pago de la dieta de un legislador mientras no haya una resolución judicial firme que le retire sus derechos políticos o el cargo, por lo que la remuneración continúa entregándose conforme a la normatividad vigente, aunque mediante un mecanismo distinto al depósito bancario.

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