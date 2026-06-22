Ni presencial, ni en línea, Enrique Inzunza evade labores legislativas

Ni presencial, ni en línea, el senador de Morena Enrique Inzunza, acusado de presunto narcotraficante desde Estado Unidos, insiste en no presentarse a sus deberes legislativos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Enrique Inzunza? El senador niega las acusaciones de Estados Unidos sobre su relación con el crimen organizado

¿Por qué Enrique Inzunza no asistió a la sesión del Senado?

El legislador no se presentó a la sesión a distancia programada para este lunes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

De acuerdo con la agenda legislativa, la participación del legislador estaba prevista en una reunión remota de trabajo de dicha comisión; sin embargo, su intervención no se realizó y tampoco se informó públicamente alguna justificación sobre su inasistencia.

🔴 Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, del 22 de junio de 2026. https://t.co/QLiDTm5i4t — Senado de México (@senadomexicano) June 22, 2026

¿Cuánto tiempo lleva sin actividad pública el senador?

Inzunza Cázarez no ha tenido apariciones oficiales en la Cámara Alta desde el pasado 29 de abril, fecha a partir de la cual se ha mantenido fuera de la actividad legislativa.

En ese periodo, ha sido señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de investigaciones en las que se le atribuyen presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.

Hasta el momento, han transcurrido 54 días sin que el legislador registre actividades públicas o participación en sesiones del Senado.

Síguenos en Google News y encuentra más información