¿Qué dijo Enrique Inzunza? Reaparece en el Senado tras los señalamientos de Estados Unidos

Bien peinado, bien afeitado, con camisa blanca y saco azul, impartiendo cátedra en materia de procuración de justicia, reapareció el senador de Morena, Enrique Inzunza, acusado desde Estados Unidos por ser cómplice de narcotraficantes.

El senador, desde un despacho impecable, con múltiples colecciones bibliográficas, prendió su cámara y pasó lista en la sesión que se desarrolla en línea, de la Comisión de Justicia del Senado.

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¿En qué actividad legislativa reapareció Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza se sumó a la discusión para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y se refirió a la defensa de los grupos vulnerables y la resolución de controversias.

Inzunza reapareció luego de permanecer 57 días alejado de los trabajos presenciales y virtuales del Senado de la República, en medio de la controversia generada por las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos.

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¿Por qué se encontraba alejado de las actividades del Senado?

La última vez que Inzunza Cázarez había sido visto participando en labores legislativas fue el 29 de abril, un día antes de que el Departamento de Justicia estadounidense lo incluyera entre un grupo de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y supuestos vínculos con la organización criminal conocida como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones contra Inzunza forman parte de un expediente dado a conocer por autoridades estadounidenses el pasado 30 de abril, en el que también fueron señalados el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

El senador ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que se trata de imputaciones falsas y sin sustento.

La presencia de Inzunza en la Comisión de Justicia marca su primera participación visible en actividades legislativas desde que estalló el caso, en un contexto en el que continúan las exigencias de distintos sectores para que las acusaciones sean aclaradas y, en su caso, investigadas por las autoridades competentes tanto en México como en Estados Unidos.

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