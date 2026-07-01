Congo vs Inglaterra: Sébastien Desabre recibe en plena conferencia la noticia de la muerte de su padre

Inglaterra eliminó 2-1 a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este miércoles en el Estadio de Atlanta. Al término del partido, el técnico congoleño Sébastien Desabre recibió durante su conferencia de prensa la noticia del fallecimiento de su padre.

Congo vs Inglaterra Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

¿Qué pasó exactamente en la conferencia de prensa?

Tras la última pregunta de los periodistas, el asistente de comunicación de la selección de Congo tomó la palabra para agradecer la sesión y, acto seguido, hizo el anuncio en público.

Sebastien Desabre Congo Mundial 2026 / Steph Chambers - FIFA Ampliar

El comunicado fue directo. Se informaba del fallecimiento del padre del seleccionador. Desabre se levantó, dio las gracias con un gesto serio y abandonó la sala sin más declaraciones.

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El momento ocurrió al cierre de una rueda de prensa complicada por el resultado: Congo había comenzado ganando el partido, pero terminó cayendo tras la remontada inglesa.

¿Cómo remontó Inglaterra a Congo?

Congo se puso al frente en el marcador y llegó a incomodar a una de las candidatas al título, pero Inglaterra recurrió a su mejor arma ofensiva para dar la vuelta al resultado. Harry Kane apareció para firmar la remontada y cerrar el 2-1 definitivo, sentenciando la eliminación de Congo en los dieciseisavos de final.

Harry Kane anotó los dos goles en favor de Inglaterra. / NurPhoto Ampliar

¿Qué dijo Desabre sobre el partido antes de conocer la noticia?

Antes del anuncio, el técnico francés analizó con orgullo el planteamiento de su equipo. Explicó que el 3-5-2 les funcionó bien, sobre todo en fase ofensiva, y que generaron ocasiones que obligaron a Inglaterra a apoyarse en su mejor delantero para poder remontar. Para Desabre, la actuación de sus jugadores ya representaba una victoria moral pese a la eliminación.

England vs Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Steph Chambers - FIFA Ampliar

El entrenador también hizo un balance de la Copa del Mundo completa de su selección. Congo anotó cinco goles y recibió cinco, en una fase donde enfrentó a Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra, todas por encima en el ranking mundial. Pese a la decepción de quedar fuera, defendió el nivel competitivo mostrado por el conjunto congoleño a lo largo del torneo.

¿Qué representaba este Mundial para República Democrática del Congo?

La eliminación cierra un ciclo histórico para el fútbol congoleño. La única participación previa del país en una Copa del Mundo había sido en Alemania 1974, cuando la selección competía bajo el nombre de Zaire. Bajo la dirección de Desabre, Congo puso fin a una ausencia de 52 años tras superar a Jamaica en el repechaje intercontinental.

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En la fase de grupos, el equipo avanzó tras empatar con Portugal, perder por la mínima ante Colombia y vencer a Uzbekistán. Un recorrido que el propio técnico calificó como una hazaña para el fútbol africano en este Mundial.

¿A quién enfrenta Inglaterra en octavos de final?

Con la eliminación de Congo, Inglaterra avanza a octavos de final y se medirá a la Selección Mexicana, que un día antes venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Selección Mexicana / Hector Vivas - FIFA Ampliar

El cruce está programado para el 5 de julio en el mismo estadio capitalino, donde México buscará repetir la hazaña de 1986. Última vez que el Tri ganó un partido de eliminación directa para colocarse entre los mejores 8 del torneo.

Para la afición mexicana, el duelo llega con México invicto, sin goles recibidos en el torneo y con la confianza de haber ganado sus cuatro partidos disputados hasta ahora en el Mundial 2026.