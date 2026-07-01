Inglaterra será el siguiente desafío de México en la Copa del Mundo 2026

Thomas Tuchel enfrentará a Javier Aguirre por primera vez en su carrera

La Selección Mexicana ya tiene definido a su siguiente rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inglaterra aseguró su clasificación a los octavos de final después de imponerse 2-1 a República Democrática del Congo en un partido que resolvió durante el tramo final y ahora se medirá con el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El encuentro se disputará el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, donde el combinado nacional cerrará su etapa de partidos como local dentro del torneo con el objetivo de extender su participación y mantener viva la expectativa de avanzar a las rondas decisivas.

Inglaterra reaccionó después de verse contra las cuerdas

El conjunto inglés atravesó momentos de presión durante gran parte del compromiso frente a República Democrática del Congo. El equipo africano tomó ventaja apenas al minuto siete con una anotación de Brian Cipenga y sostuvo el resultado durante buena parte del encuentro gracias a una destacada actuación defensiva y varias intervenciones del arquero Lionel Mpasi.

Harry Kane anotó los dos goles en favor de Inglaterra. / NurPhoto Ampliar

Cuando el escenario apuntaba a una posible sorpresa, apareció Harry Kane para cambiar el rumbo del partido. El delantero inglés marcó al minuto 75 y posteriormente firmó el gol definitivo al 86 para asegurar la remontada y el boleto a la siguiente ronda.

México llega con confianza tras superar a Ecuador

Por su parte, México consiguió el pase después de vencer 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, en una actuación que confirmó el momento competitivo del equipo nacional.

El Tricolor concluyó la fase de grupos como líder de su sector y posteriormente respondió en la primera ronda de eliminación directa con un partido sólido que le permitió avanzar sin recibir anotaciones.

México venció a Ecuador 2 a 1 / Eurasia Sport Images Ampliar

El equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene además una de las mejores defensivas del torneo hasta este momento.

¿Y si sí?

En la historia de las Copas del Mundo, México únicamente ha disputado una ocasión un quinto partido bajo el formato tradicional del torneo.

Ese antecedente ocurrió en México 1986, cuando el equipo avanzó hasta cuartos de final después de superar la fase de grupos y eliminar a Bulgaria en octavos. El recorrido terminó frente a Alemania Federal en una serie definida por penales.

México vs Alemania Federal. 24 de junio de 1986. / picture alliance Ampliar

El conjunto nacional solo ha llegado cuartos de final en dos ocasiones: México 1970 y México 1986, aunque solo el segundo representó disputar cinco encuentros dentro de un mismo Mundial.

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Desde entonces, el seleccionado nacional acumuló eliminaciones consecutivas en octavos de final entre 1994 y 2018, mientras que en Qatar 2022 quedó fuera desde la fase de grupos.

Inglaterra aparece como el siguiente gran reto del Tricolor

El partido entre México e Inglaterra reunirá a dos selecciones con objetivos distintos, pero con altas expectativas dentro del torneo.

Julián Quiñones anotó el primer gol del partide de México vs Ecuador. / Eurasia Sport Images Ampliar

Para Inglaterra representa la oportunidad de confirmar su condición de candidata al título; para México, la posibilidad de extender un recorrido que ya comenzó a romper barreras históricas y mantener el sueño de competir entre las mejores selecciones del Mundial 2026.