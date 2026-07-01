Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO: EN VIVO: alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no da tregua. Este miércoles 1 de julio, la selección de Estados Unidos busca seguir haciendo valer su condición de anfitriona cuando se mida a la sorprendente escuadra de Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. El imponente Estadio de la Bahía de San Francisco en Santa Clara, California, será el escenario de un duelo a matar o morir donde el ganador obtendrá su boleto a los octavos de final para enfrentar al vencedor del Bélgica vs. Senegal.

Selección Estados Unidos / Jamie Squire Ampliar

¿Cómo llega Estados Unidos? El efecto Pochettino en su punto más alto

El conjunto de las Barras y las Estrellas, comandado por el estratega argentino Mauricio Pochettino, clasificó a esta ronda de eliminación directa como líder absoluto del Grupo D. Tras arrancar con paso perfecto goleando 4-1 a Paraguay y superando 2-0 a Australia, los norteamericanos se dieron el lujo de rotar piezas en la última jornada ante Turquía.

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Con un ataque sumamente dinámico y el regreso a la titularidad de su gran referente, Christian Pulisic, el equipo estadounidense saltará a la cancha con la presión y la motivación de mantener vivo el sueño mundialista en su propia casa.

¿Cómo llega Bosnia y Herzegovina? La última batalla de Edin Džeko

Por su parte, el seleccionado balcánico ya ha hecho historia en este torneo al instalarse por primera vez en una ronda de eliminación directa en Copas del Mundo. Los dirigidos por Sergej Barbarez avanzaron como uno de los mejores terceros lugares del Grupo B, luego de rescatar un empate ante Canadá, caer con Suiza y vencer con autoridad a Qatar.

La gran fortaleza de los “Dragones Azules” radica en su disciplina táctica, el orden defensivo comandado por Sead Kolašinac y, por supuesto, el olfato goleador de su eterno capitán, Edin Džeko, quien a sus 40 años busca regalarle una última alegría dorada a su país propinando la máxima sorpresa del certamen.

Selección Bosnia y Herzegovina / Francois Nel Ampliar

Historial y datos clave del partido

Dominio norteamericano: En el historial histórico, Estados Unidos se mantiene invicto ante Bosnia con un saldo de 3 victorias y 1 empate en cuatro enfrentamientos.

En el historial histórico, Estados Unidos se mantiene invicto ante Bosnia con un saldo de 3 victorias y 1 empate en cuatro enfrentamientos. Fortaleza ofensiva: El combinado de la Concacaf destacó en la fase de grupos por su intensidad inicial, anotando tres goles en los primeros 15 minutos de sus partidos.

Posibles alineaciones de Estados unidos

Estados Unidos: Freese, Freman, Ream, Richards, Dest, Adams, Tillman, Robinson, Pulisic, McKennie, Balogun.

Posibles alineaciones de Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina: Vasilj, Dedic, Muharemović, Katic, Kolasinac, Bajraktarević, Tahirović, Bašic, Alajbegović, Demiroć, Dzeko.

ESTADOS UNIDOS VS BOSNIA Y HERZEGOVINA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER