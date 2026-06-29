Tren Maya tendrá su propia cerveza artesanal: ¿Dónde podrá probarse y cuánto costará?

El Tren Maya sigue ampliando su oferta turística y ahora sumará un nuevo producto a sus servicios: una cerveza artesanal propia. La bebida formará parte de una estrategia para ofrecer experiencias gastronómicas a los pasajeros y, al mismo tiempo, diversificar las fuentes de ingresos del proyecto ferroviario que recorre el sureste de México.

¿Cómo será la cerveza artesanal del Tren Maya?

La cerveza artesanal formará parte de la experiencia gastronómica que ofrecerá el Tren Maya a través de sus nuevos recorridos y del vagón restaurante Janal, donde los pasajeros podrán degustar platillos típicos de la Península de Yucatán acompañados de esta bebida.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles como el estilo, ingredientes o fecha exacta de comercialización, el proyecto contempla que la cerveza se convierta en uno de los productos distintivos de la marca Tren Maya, junto con otros servicios turísticos y comerciales que ya opera la empresa.

La intención es que la cerveza complemente la experiencia de viaje y promueva la gastronomía regional entre visitantes nacionales y extranjeros que recorran la ruta ferroviaria.

¿Por qué el Tren Maya tendrá una cerveza propia?

La nueva cerveza artesanal forma parte de la estrategia de la empresa Olmeca-Maya-Mexica, responsable de operar el Tren Maya, para ampliar su portafolio de negocios más allá del transporte de pasajeros. En los últimos meses, la compañía también ha impulsado proyectos relacionados con hoteles, tiendas, restaurantes y productos de marca propia, con el objetivo de fortalecer la rentabilidad del proyecto ferroviario y generar nuevas fuentes de ingresos.

Sin embargo, el anuncio también reavivó el debate entre empresarios turísticos del sureste, quienes consideran que la expansión comercial de la empresa militar podría representar una competencia desigual frente a negocios privados de la región.

¿Dónde se podrá probar la cerveza artesanal del Tren Maya?

Hasta ahora, la cerveza estará disponible principalmente durante los recorridos gastronómicos del Tren Maya y en el vagón restaurante Janal, donde se ofrecerá como parte de la experiencia para los pasajeros.

No se ha informado si la bebida llegará posteriormente a tiendas o establecimientos fuera del sistema ferroviario, aunque el registro de la marca abre la posibilidad de que, en el futuro, pueda comercializarse en otros puntos de venta.

Con esta apuesta, el Tren Maya busca consolidarse no solo como un medio de transporte turístico, sino como una marca que reúna experiencias de viaje, gastronomía y productos propios para quienes visitan el sureste mexicano.