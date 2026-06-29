Alcoholímetro Mundial 2026: estas son las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol en la CDMX

El Alcoholímetro Mundial 2026 en CDMX forma parte de los operativos de seguridad vial que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene activos durante la Copa del Mundo, especialmente en zonas con alta concentración de aficionados, puntos de celebración, vialidades principales y accesos carreteros.

De acuerdo con la SSC, el programa Conduce Sin Alcohol no está dirigido únicamente a automovilistas particulares. La autoridad capitalina ha informado que las revisiones también pueden aplicarse a conductores de transporte público y motociclistas, como parte de las acciones para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

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Alcoholímetro Mundial 2026: conductores particulares, transporte público y motociclistas serán revisados

Durante los operativos, los elementos de la SSC realizan entrevistas preventivas y, cuando detectan indicios de consumo de alcohol, aplican pruebas de alcoholemia mediante aire espirado. La estrategia busca identificar a personas que conduzcan por encima de los límites permitidos y evitar que sigan circulando.

La dependencia capitalina ha señalado que el programa se mantiene de manera permanente, pero puede reforzarse en temporadas de alta movilidad, eventos masivos, vacaciones y fechas con mayor consumo de bebidas alcohólicas. En el contexto del Mundial 2026, esto incluye los días de partido, celebraciones públicas y zonas donde se concentran aficionados.

SSC refuerza el Alcoholímetro en CDMX durante el Mundial 2026

La SSC ha explicado que los puntos de revisión son aleatorios y pueden instalarse en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en entradas y salidas estratégicas de la capital. Esto significa que no hay una lista fija de calles o colonias donde operará el Alcoholímetro, ya que la ubicación puede cambiar conforme al despliegue de seguridad.

Además, en espacios como el Fan Fest del Zócalo, personal del programa Conduce Sin Alcohol realiza pruebas amistosas e informa a los asistentes sobre los riesgos de manejar después de consumir bebidas alcohólicas. Estas acciones tienen un enfoque preventivo y buscan reducir incidentes antes y después de los partidos.

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¿Qué pasa si un conductor no pasa el Alcoholímetro en CDMX?

Cuando una persona rebasa los niveles permitidos, puede ser remitida al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”, mientras que el vehículo puede ser trasladado a un depósito vehicular, conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad.

La recomendación para quienes asistan a partidos, celebraciones o reuniones por el Mundial 2026 es no manejar si consumieron alcohol, usar transporte público, taxi o aplicaciones de movilidad, y planear el regreso con anticipación.

Con el operativo Alcoholímetro Mundial 2026, la SSC busca reducir riesgos viales y proteger a peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y automovilistas durante una de las temporadas de mayor movimiento en la Ciudad de México.