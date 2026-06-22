¿Qué son los módulos de Profeco en el Mundial 2026 y para qué sirven? Estos son los puntos de encuentro

Miles de aficionados del futbol están disfrutando del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, en CDMX la Copa del Mundo ya es un fervor. Y entre quejas, noticias buenas y triunfos invictos de la Selección Mexicana, la Profeco instaló módulos de atención especiales en distintas sedes para ayudar a los y las cosumidoras. Así que sigue leyendo para tener la actualización sobre la información necesaria.

¿Qué son los módulos de la Profeco en el Mundial 2026?

La Produraduría Federal del Consumidor (Profeco) instaló módulos de atención para ayudar a aficionados nacionales y extranjeros que tengan problemas relacionados con compras en el Mundial 2026. Todo para garantizar que los y las consumidoras, tengan la mejor experiencia en nuestro país.

¿Qué se puede hacer en los módulos de la Profeco por el Mundial 2026?

Los módulos de la Profeco para atender las denuncias de las y los consumidores en el Mundial 2026 sirven para:

Orientar a consumidores sobre sus derechos

Recibir quejas por cobros indebidos

Atender casos de publicidad engañosa

Ayudar ante incumplimientos de promociones

Resolver conflictos entre clientes y proveedores

Canalizar denuncias relacionadas con servicios turísticos y comerciales

Estos módulos, ayudarán a evitar que las y los aficionados sean víctimas de diversos fraudes como boletos falsos, paquetes turísticos inexistentes e incluso, hospedajes fraudulentos. Por ende, la Profeco ha recomendado comprar únicamente en plataformas oficiales y verificar la reputación de empresas antes de contratar cualquier servicio relacionado con el Mundial 2026.

¿En dónde se encuentran los módulos de la Profeco por el Mundial 2026?

De acuerdo con la institución, mencionan que cualquier módulo se puede revisar en:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Aeropuerto Internacional de Monterrey

Estadios sede del Mundial

Fan Fest y plazas públicas

Más de 140 puntos turísticos supervisados por brigadas móviles

Recuerda que no solo están ubicados en la CDMX, el Mundial 2026 se juega en México, por lo que en las tres sedes mundialistas, puedes acudir a levantar una queja ante la Profeco.