Inglaterra se adueña del Grupo L y vence a un Panamá con cero goles

Inglaterra confirmó su condición de favorita y aseguró el liderato del Grupo L al imponerse 2-0 a Panamá en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bellingham Inglaterra / Eurasia Sport Images Ampliar

La selección canalera resistió durante toda la primera mitad, neutralizando los ataques ingleses y manteniendo el empate sin goles. Sin embargo, el desgaste terminó por pasar factura en el complemento.

Jude Bellingham abrió el marcador al rematar un tiro de esquina, rompiendo la resistencia panameña. Minutos más tarde, Harry Kane sentenció el encuentro con un sólido remate de cabeza tras un centro desde la banda izquierda.

Con este resultado, Inglaterra finalizó como líder del sector con siete puntos y avanzó con autoridad a los Dieciseisavos de Final. Panamá, en cambio, se despidió del torneo sin conocer la victoria y sin marcar un solo gol en sus tres compromisos.

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En el otro encuentro del Grupo L, Croacia venció 2-1 a Ghana. Pese a la derrota, el conjunto africano logró avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que los croatas también sellaron su boleto a los Dieciseisavos de Final.