Senegal golea a Irak y mantiene viva su ilusión en el Mundial 2026 / Megan Briggs

Los Leones de Teranga rugieron con fuerza en el Toronto Stadium y cumplieron con creces su parte: Senegal goleó 5-0 a Irak y mantiene intactas sus opciones de clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.

Senegal vs Irak / Megan Briggs Ampliar

Desde el minuto 4, Habib Diarra abrió el marcador con un gol tempranero que marcó el dominio africano. Irak, que sufrió la expulsión de Rebin Sulaka en el minuto 13, quedó con 10 hombres y nunca pudo reponerse ante el vendaval senegalés.

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En la segunda mitad, Senegal desató una tormenta goleadora. Ismaila Sarr amplió la ventaja al 56′, y el ingresado Pape Gueye firmó un doblete espectacular (59′ y 71′) con dos remates de gran calidad. El broche de oro llegó al 82′ con un golazo de Iliman Ndiaye, que sentenció el 5-0 definitivo.

Con esta goleada, Senegal suma 3 puntos y mejora notablemente su diferencia de goles, clave para pelear uno de los cupos de mejor tercero. Ahora dependerá de los resultados de otros grupos para saber si avanzan a dieciseisavos.

Dominio total de los Leones

Los dirigidos por el técnico senegalés fueron muy superiores en todas las líneas. Controlaron el balón, generaron múltiples ocasiones y aprovecharon la superioridad numérica tras la roja temprana de Irak. Pape Gueye, desde el banco, fue uno de los destacados con su doblete y gran despliegue físico. Irak, por su parte, se despide del Mundial sin puntos y con una dura derrota que refleja las diferencias con selecciones de mayor jerarquía.

Dominio total de los Leones / Megan Briggs Ampliar

¿Qué necesita Senegal para clasificar?

Los Leones de Teranga esperan ahora combinaciones de resultados en otros grupos. Con +5 en diferencia de goles tras esta goleada, están bien posicionados para pelear entre los mejores terceros del torneo.