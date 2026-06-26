Croacia vs Ghana EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Croacia y Ghana se enfrentan en Filadelfia con aspiraciones de quedar como primer lugar del grupo, o en el peor de los casos, terminar como tercero y enfrentar al ganador del Grupo K, que será Colombia o Portugal.

Luka Modrić / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

La Selección Croata empezó con el pie izquierdo su participación en está Copa del Mundo, cayeron 4 goles por 2 ante Inglaterra, se fueron empatados al descanso, aunque en la segunda mitad, los ingleses sacaron la victoria. Después vencieron por la mínima a Panamá, a pesar de que no fue un juego lucido por parte de los croatas, lograron sacar sus primeros puntos del Mundial.

Por el otro lado, Ghana viene de empatar ante Inglaterra, por lo que su clasificación a la siguiente ronda está asegurada, después de vencer con gol de Caleb Yirenkyi a Panamá, aunque aún pueden terminar como primero, segundo o tercero de su grupo, dependiendo del resultado ante los Croacia.

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Posibles alineaciones de Croacia y Ghana

Croacia

Zlatko Dalić contra Inglaterra salió con tres defensas y dos carrileros, mientras que contra Panamá, cambió a cuatro defensas y metió más gente en ataque, al igual que puso de titular a Kovacic junto con Modrić.

Alineación probable (4-2-3-1):

Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car, Kristijan Jakic; Mateo Kovacic, Luka Modrić, Petar Sucic; Ivan Perisic, Martin Baturina, Ante Budimir.

Iñaki Williams / Rob Newell - CameraSport Ampliar

Ghana

Carlos Queiroz ha usado el mismo parado táctico en sus dos encuentros anteriores, apostando por la velocidad de Semenyo y Williams, es un equipo que no llega a mucho a la portería rival y le deja la posesión al rival.

Alineación probable (4-3-3):

Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Jordan Ayew.

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Croacia vs Ghana DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER