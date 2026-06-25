¿Quién será el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026? Estos son los posibles cruces del Tri

¿Quién será el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026? / Ryan Pierse - FIFA

La Selección Mexicana terminó como líder del Grupo A tras vencer 3-0 a Chequia y ya aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora, el equipo de Javier Aguirre espera conocer al mejor tercer lugar que enfrentará el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Selección Mexicana / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

¿Quién será el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Después de completar una fase de grupos perfecta, el Tri quedó a la espera de conocer a su primer rival en la ronda de eliminación directa. Al finalizar como líder del Grupo A, México enfrentará a una de las selecciones que clasifique como mejor tercer lugar. Sin embargo, el nombre del rival aún no está definido porque varios grupos siguen disputando sus últimos partidos.

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Los cruces oficiales se darán a conocer una vez que concluya la fase de grupos del Mundial 2026, programada para terminar el sábado 27 de junio.

¿Qué equipos pueden enfrentar a México?

De acuerdo con el reglamento de la FIFA para el nuevo formato del Mundial 2026, el primer lugar del Grupo A jugará contra uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

Con base en las proyecciones estadísticas más recientes, estos son los rivales con mayores probabilidades de cruzarse con la Selección Mexicana: Escocia, Ecuador, Uruguay

El escenario puede modificarse dependiendo de los resultados de los partidos restantes, ya que la clasificación de los terceros lugares se define hasta el cierre completo de la fase de grupos. Sin embargo, todo apunta a que el rival de México será Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Selección Ecuador / Mattia Ozbot Ampliar

¿Cómo funciona el nuevo formato del Mundial 2026?

La Copa del Mundo de 2026 estrenó un formato con 48 selecciones, lo que incrementó el número de equipos que avanzan a la fase de eliminación directa.

Ahora clasifican los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros lugares, para conformar un cuadro de 32 selecciones que disputarán los dieciseisavos de final.

Para definir a los mejores terceros se toman en cuenta los siguientes criterios: Puntos obtenidos, diferencia de goles, goles anotados, Fair Play, ranking FIFA, en caso de persistir el empate.

Este sistema genera cientos de posibles combinaciones para determinar los enfrentamientos de la siguiente ronda.

¿Por qué Ecuador aparece como el rival más probable?

Las simulaciones estadísticas realizadas por diversos modelos colocan a Ecuador como el equipo con mayores probabilidades de enfrentar a México en los dieciseisavos de final.

Previo al triunfo de Ecuador ante Alemania, el rival más probable era Escocia, pero ahora con los sudamericanos ya asegurados como mejor tercer lugar, Escocia bajó peldaños en la tabla de terceros lugares y está solo a un nuevo mejor tercer lugar de quedar eliminado, por su pobre diferencia de goles (-3).

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¿Cuándo juega México los dieciseisavos de final?

La Selección Mexicana volverá a jugar el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde disputará su primer partido de eliminación directa del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará mantener el paso perfecto que mostró en la fase de grupos y avanzar a los octavos de final del torneo.

¿Qué sigue para México en el Mundial 2026?

El siguiente paso para el Tri es esperar la conclusión de la fase de grupos para conocer oficialmente a su rival en los dieciseisavos de final. El sorteo de los cruces quedará definido la noche del 27 de junio, mientras que México ya tiene asegurada su presencia en el Estadio Ciudad de México el 30 de junio, donde comenzará el camino de vida o muerte rumbo al título del Mundial 2026.