Colombia vs Portugal EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

En el duelo más llamativo de la última fecha del Mundial 2026, Colombia y Portugal disputan el primer lugar del Grupo K, los Cafetaleros llegan con seis puntos, mientras que los Lusitanos cuentan con cuatro unidades, todo esto por el empate en su debut ante la República Democrática del Congo. Por lo que de ganar, los dirigidos por Roberto Martínez se quedarían con el primer puesto, de lo contrario se enfrentarían contra el segundo lugar del Grupo L.

Cristiano Ronaldo / Soccrates Images Ampliar

Portugal inició con el pie izquierdo, además del empate ante Congo, una polémica se desató entre Joao Neves y Cristiano Ronaldo, ya que al terminó del encuentro, el jugador del PSG, declaró que Cristiano era un jugador más y no es diferente a los demás, por lo que encendió las redes sociales y los medios de comunicación, aunque en la goleada de los portugueses ante Uzbekistán, 5 goles por 0, Neves volvió al once titular y el tema no pasó a mayores.

Por el otro lado, Colombia ha ganado sus dos encuentros, ambos en México, en la capital del país, vencieron 3 goles por 1 a los uzbekos, a pesar de que el país asiático había empatado al 60´, Luis Díaz devolvió la ventaja a los colombianos para que Jáminton Campaz sentenció el juego en el agregado. En Guadalajara, ganaron por la mínima ante Congo, con la anotación de Daniel Muñoz al minuto 76, por lo que tienen 6 puntos y con el empate, serían líderes de su grupo.

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Posibles alineaciones de Colombia y Portugal

Colombia

Néstor Lorenzo encontró su once inicial, con James botado más al mediocampo, Colombia apuesta a la posesión, en ambos juegos han tenido arriba del 60%, aunque también están cómodos con trazos largos a Díaz y salir en contragolpe.

Alineación probable (4-3-3):

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Colombia contra Congo / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Portugal

Roberto Martínez movió solo un jugador de su primer encuentro al segundo, se trató de Bernardo Silva, que comenzó como extremo por derecha, aunque en la victoria ante Uzbekistán, puso a Félix por izquierda y a Neto por derecha, haciendo que Nuno Mendes tuviera más profundidad por izquierda.

Alineación probable (4-2-3-1):

Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Colombia vs Portugal DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER