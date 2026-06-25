Apuestan por el Tri: si México llega a cuartos de final, empresa de recreación turística regalará 50 mil entradas

El entusiasmo mundialista llega hasta la Riviera Maya

La ilusión que ha despertado la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 continúa generando celebraciones fuera de las canchas. Después de una fase de grupos perfecta, en la que el equipo nacional consiguió tres victorias consecutivas y avanzó como líder de su sector, una empresa turística decidió sumarse a la fiebre futbolera con una promesa tan llamativa como inesperada: regalar miles de entradas a uno de los parques más emblemáticos del país.

Grupo Xcaret anunció que entregará hasta 50 mil accesos gratuitos a su parque insignia si México consigue avanzar a los cuartos de final del Mundial. La iniciativa busca premiar el entusiasmo de la afición y mantener viva la esperanza de ver al combinado nacional alcanzar una instancia que no pisa desde hace décadas.

Xcaret, México / Camille_Massida Ampliar

¿Cómo participar por una entrada gratuita?

La mecánica es sencilla, aunque el premio dependerá por completo del desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre en la ronda de eliminación directa.

Los interesados deben registrarse en un formulario digital habilitado por la empresa turística, proporcionando datos personales básicos. El registro está dirigido exclusivamente a personas mayores de edad y, en caso de resultar beneficiadas, deberán presentar una identificación oficial vigente al momento de recoger su cortesía.

La campaña comenzó a difundirse en redes sociales poco después de que México cerrara una fase de grupos histórica con nueve puntos, producto de triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Ese desempeño despertó nuevamente la ilusión de millones de aficionados que sueñan con ver al Tricolor competir entre las ocho mejores selecciones del planeta.

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Un premio condicionado al sueño mundialista

Sin embargo, las entradas gratuitas solo se harán realidad si la Selección Mexicana supera la ronda de dieciseisavos de final y consigue su boleto a los cuartos de final del torneo.

En caso de cumplirse esa condición, las cortesías serán individuales y permitirán ingresar al parque en un periodo comprendido entre el 8 de julio de 2026 y el 31 de julio de 2027, aunque existirán restricciones para algunas fechas de alta demanda, temporadas vacacionales y festividades especiales. Los boletos tampoco incluirán alimentos, transportación ni servicios adicionales.

La promoción se suma a otras actividades impulsadas por la empresa durante el Mundial, como descuentos, regalos de camisetas conmemorativas y beneficios para visitantes locales, buscando convertir el verano futbolero en una experiencia temática dentro de sus instalaciones.

Xcaret, Mexico / sergey02 Ampliar

La esperanza de un país entero

Más allá de una entrada gratuita, la campaña refleja el ambiente que se vive en México tras el arranque soñado del equipo nacional. Cada triunfo ha devuelto la confianza a una afición acostumbrada a despedirse prematuramente de los grandes escenarios.

Hoy, el pase a cuartos de final representa mucho más que una estadística. Significa la posibilidad de romper una barrera histórica, de demostrar que el fútbol mexicano puede aspirar a algo más y, para 50 mil aficionados afortunados, también podría convertirse en el boleto hacia una escapada inolvidable en las aguas turquesa de Quintana Roo.

Por ahora, la pelota sigue rodando y el destino de miles de entradas dependerá de lo que ocurra durante noventa minutos, o quizá más, en la próxima cita mundialista del Tricolor.

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