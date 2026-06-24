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Colombia triunfo por la mínima ante el Congo en el Estadio de Guadalajara

Los colombianos siguen imparables en fase de grupos y se hicieron de su segundo triunfo en tierras mexicanas.

Colombia vs Congo Mundial 2026

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En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Se presentó uno de los grandes partidos del torneo con el triunfo de Colombia sobre República del Congo. La noche de este martes fue histórica, ya que el equipo de la CONMEBOL consiguió por segunda vez, dos triunfos al hilo en el inicio del Mundial.

Copa del Mundo FIFA 2026

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Colombia llegaba como amplio favorito a este encuentro y con la misión de seguir con sus buenos números. Sin embargo, el guardameta de RD del Congo tuvo una noche histórica para mantener el 0. Desde los primeros minutos se veían las intenciones de los sudamericanos para abrir el marcador y Luis Díaz tuvo más de una oportunidad para concretar.

Sin embargo, las redes no se movían y así se iban complicando las cosas. En la segunda parte, la insistencia de los colombianos rindió frutos, pues tras un desvío en un disparo dentro del área, llegó el tanto de la victoria.

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De esta manera, Colombia tiene una situación muy cómoda en su grupo al ser primer lugar y con una misión accesible para acceder a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial como líderes.

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