Tragedia en Venezuela: la presidenta Sheinbaum sostiene llamada con Delcy Rodríguez

Desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum detalló el tipo de ayuda humanitaria enviada a Venezuela. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Alrededor de las 10:00 am, tiempo de México que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comunicó vía telefónica con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez.

Sheinbaum expresó condolencias por las víctimas de los terremotos y reafirmó el apoyo de México a Venezuela.

Aseveró que nuestro país es solidario en estos momentos difíciles con países hermanos y además de la ayuda que ya se envió, está atenta a necesidades adicionales en medio de la tragedia.

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En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos” — Expresó la mandataria.

En su conferencia matutina, la presidenta de México confirmó que el gobierno federal desplegó una misión de ayuda humanitaria hacia Venezuela para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

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Desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía despegaron dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con un contingente de 261 elementos integrado por personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

La brigada mexicana está conformada por:

240 efectivos del Ejército

11 de la Fuerza Aérea Diez de la Guardia Nacional

El equipo incluye:

Médicos

Enfermeros

Camilleros

Especialistas en labores de búsqueda y rescate para atender de manera inmediata a la población.

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