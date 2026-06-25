Suiza superó a la anfitriona Canadá y Se apoderó del Grupo B

La selección de Suiza terminó derrotando dos goles por uno a su similar de Canadá, con este resultado se terminaron quedando con el liderato del Grupo B, un lugar importante que le podría dar una posibilidad de ventaja para los dieciseisavos de final, del Mundial 2026.

Suiza vs Canadá Copa Mundial de la FIFA 2026 / Emma Ottosen/ISI Photos Ampliar

A los once minutos, Ricardo Rodríguez filtró un gran pase para Breet EMbolo que se quedó cara a cara contr Maxime Crépeu, el portero canadiense se puso la capa de héroe al dar una parada decisiva y en el rebote, la defensa consiguió evitar el gol con el portero fuera de su zona.

A los 40 segundos de la segunda parte, Suiza abrió el marcador, con una jugada de Johan Mazambi que se asoció con Vargas y dentro del área ya sin marca , dió un disparo cruzado por el poste izquierdo.

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Al 57 los suizos ampliaron su ventaja, con una gran acción que dejó clara la debilidad de la defensa canadiense. Un trazo largo que superó a Luc Fougerolles. Dejando solo a Embolo, recibió y pasó a Manzambi, entró al área y la mandó a guardar.

En los últimos minutos, Canadá se activó y recortó las distancias, con Buchanan que con su primer toque recortó y le dió la esperanza a los de la hoja de maple. Al final Suiza se queda con la victoria dos goles por uno ante Canadá.