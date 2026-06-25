CRÓNICA | El TRI golea a Chequia y miles de aficionados en el FIFA Fan Fest festejan el pase perfecto de la Selección

De nueva cuenta la noche de este miércoles, cimbró el suelo del Zócalo de la Ciudad de México por la música, gritos, baile y el ánimo que generó el tercer triunfo de la Selección Mexicana, tras enfrentarse contra el equipo de Chequia.

La cita en el FIFA Fan Fest se fue cumpliendo a lo largo del día, algunos desde muy temprano llegaron con las playeras mexicanas, matracas, trompetas de juguete y enormes banderas mexicanas para encontrar el lugar más cercano a la gran pantalla a unos pasos del hasta bandera.

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Portando una máscara de luchador en torno verde y blanco, Sergio comentó que decidió apurarle “a la chamba” para no perderse el juego.

“Sergio del estado de Puebla, ya se compuso bastante con lo que se quitaron los maestros, ya quitaron parte de las vallas, ya se ve mejor todavía, ahora sí parece que estamos más entrados con el mundial…

- ¿Vino sólo con su bebé?

- No, también con mi esposa, nada más que me tocó cargarla, cuidarla en lo que empieza el partido…

- ¿Por qué la máscara?

- Porque nos gusta mucho la lucha libre a los mexicanos, es parte de nuestras tradiciones así como el mariachi, la comida, el futbol y pues las máscaras, trabajamos, somos comerciantes y ahorita ya vamos acabando para poder ver el partido”.

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Algunas familias llegaron abrazando a su perrito, y afirmando que es mejor pedir perdón que permiso, de inmediato comenzaron a darse los pronósticos de lo que podría resultar en el tan esperado encuentro.

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“Yo me llamo Ricardo Mercado de Ecatepec de Morelos, traemos a la mascota, a ver si la hacemos famosa igual que el pato… ni trabajamos… sin avisar, más vale pedir perdón que pedir permiso… ya mínimo un tres uno…“.

- “Rocío Valencia, soy de la Ciudad de México, estoy desde las siete de la mañana, no he salido de aquí, no me he aburrido nada. Vengo con mi tía, venía con unos amigos pero ya los perdí… dos cero… dejé de trabajar, tenía un curso y lo dejé”.

A ritmo de quebradita, se cumplía el ya clásico “quiere volar” donde un grupo carga y lanza a una persona sin importar nacionalidad, sexo o edad.

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Nuevamente se rompieron las barreras del idioma para bailar en grupo, pareja o solos, las canciones mexicanas, fueron recordadas en todo momento.

“Quiero que se oiga mi llanto…

- Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones… que viva México”.

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De mano en mano se golpearon globos en verde, blanco y rojo, también enormes pelotas de colores. Cargando en la espalda banderas mexicanas, o con el rostro pintado en tricolor extranjeros afirmaron que el apoyo se daba al equipo mexicano.

“Jorge desde España vine, vine a disfrutar esto, de la fiesta de México, el futbol, acabo de aterrizar y he venido acá directo. Pues la verdad que se ve bien animado, divertido, de aquí me iré a Guadalajara, a seguir con la fiesta… vine con miedo, ya ven lo que se dice de México, ahora hay mucha seguridad, la gente ayudando porque me he perdido en el Metro, al final lo valioso es uno mismo, el mundial es cada cuatro años y México es un país maravilloso.

- ¿Qué marcador le da a México?

- Yo apoyo a México claro, equipo hermano y ojalá nos veamos en la final México-España”.

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La picardía mexicana se hizo presente a pesar de la intensa lluvia que se dejó caer en medio de un intenso y helado viento.

“Chequia va a probar el chile nacional, Chequia va a probar el chile nacional… Mexicanos, al grito de guerra. El acero aprestad y el bridón; Y retiemble en sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón”.

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En esta ocasión también destacaron las máscaras de super héroe y algunos personajes de caricaturas, ante el ánimo en el primer tiempo, aunque no se dio el primer gol, se mantuvieron los bailes, el lanzamiento de espuma, confeti y hasta palomitas.

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Con cada gol esperado, la gente dejó de lado los paraguas, para seguir la danza y brincos en los charcos que se hicieron en segundos, los aplausos llegaron uno tras otro por los cambios anunciados por Javier Aguirre, y la entrada de Memo Ochoa. Ante los tres goles, a la gente no le importó, terminar empapada.

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“Amairani de Ecatepec, el partido me puso de nervios… vine con mi hermano y una de mis primas.

- ¿valió la pena la mojada?

- Mucho… estuvimos desde las cinco…”

Y el baile siguió mientras la gente caminaba portando impermeables que prácticamente sólo servían de adorno, a pesar de ello, destacó en todo momento el grito, “vámonos al Ángel”.

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