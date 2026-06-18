Metro y Metrobús de CDMX aceptan tarjetas internacionales por el Mundial 2026

Por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Metro y el Metrobús de la Ciudad de México ya aceptan pagos con tarjetas internacionales, una medida que busca facilitar la movilidad de millones de visitantes extranjeros y fortalecer la digitalización del transporte público en la capital del país.

Visa y Getnet anunciaron que las estaciones de ambos sistemas de transporte cuentan ya con la capacidad de recibir pagos realizados con tarjetas de crédito y débito emitidas fuera de México. Durante las primeras semanas de pruebas se registraron transacciones con tarjetas Visa provenientes de 78 países distintos.

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La iniciativa forma parte de los preparativos de la Ciudad de México para recibir a miles de turistas durante el Mundial de 2026 y pretende dejar un legado permanente en materia de movilidad urbana y acceso a pagos digitales.

De acuerdo con Visa, los pagos sin contacto continúan ganando terreno entre los consumidores mexicanos. Actualmente, este tipo de operaciones representan alrededor del 30 por ciento del total de transacciones realizadas con credenciales Visa en el país.

¿Quiénes impulsan los pagos sin contacto en el transporte público?

Como parte de la estrategia, Visa, en colaboración con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Asociación de Bancos de México (ABM), lanzó una campaña de educación financiera para promover el uso de tarjetas como medio de pago rápido, seguro y accesible en el transporte público.

La campaña es protagonizada por el exfutbolista Jorge Campos y busca familiarizar tanto a usuarios nacionales como a turistas con el uso de pagos sin contacto mediante tarjetas bancarias, teléfonos móviles y dispositivos inteligentes.

Pásala, paga fácil con Visa en Metro y Metrobús.

ABM, Visa, @CondusefMX y @MetrobusCDMX unimos esfuerzos para impulsar los pagos sin contacto en Metro y Metrobús. pic.twitter.com/y3K4h65feT — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) June 18, 2026

Francisco Valdivia, director general de Visa en México, destacó que la incorporación de medios de pago digitales en el transporte público contribuye a mejorar la experiencia de movilidad y fomenta la inclusión financiera.

“Muchas personas comienzan utilizando sus tarjetas en el transporte y, a partir de ahí, desarrollan mayor confianza para usarlas en otras transacciones. Con ello, la Ciudad de México se pone a la altura de otras grandes ciudades del mundo”. — Francisco Valdivia, director general de Visa en México

Por su parte, el presidente de la CONDUSEF, Oscar Rosado Jiménez, señaló que la adopción de nuevas tecnologías debe ir acompañada de educación financiera para que los usuarios puedan utilizar estos mecanismos de pago de manera segura y con confianza.

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En tanto, el presidente de la ABM, Emilio Romano, aseguró que la digitalización y la reducción del uso de efectivo son prioridades para el sector bancario rumbo a 2030, por lo que el transporte público representa una oportunidad clave para ampliar la inclusión financiera.

¿Cómo ha crecido el uso de pagos digitales en el transporte capitalino?

La adopción de pagos sin contacto en el transporte capitalino ha mostrado un crecimiento acelerado. En Metrobús comenzaron a operar en septiembre de 2021 en las líneas 1, 2 y 3, mientras que para octubre de 2023 ya estaban disponibles en todo el sistema.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la tecnología comenzó a funcionar en septiembre de 2024. Según las empresas participantes, su implementación impulsó incluso el uso de pagos digitales en Metrobús, donde las transacciones sin contacto se duplicaron en el mes posterior al lanzamiento.

Entre 2024 y 2025, el número de operaciones realizadas con tarjetas Visa en ambos sistemas de transporte también se duplicó, reflejando una rápida adopción por parte de los usuarios.

Las instituciones involucradas señalaron que continuarán trabajando para ampliar el acceso a los pagos digitales y consolidar una movilidad más moderna, eficiente e incluyente para residentes y visitantes de la Ciudad de México.

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