IMSS Bienestar atiende a tres personas lesionadas tras siniestro en Cabo San Lucas
El Hospital General de Cabo San Lucas atiende a tres personas tras siniestro; dos presentan lesiones que no ponen en riesgo su vida y una permanece en estado grave.
Los lesionados durante un siniestro en festejos por el triunfo de la Selección reciben atención médica en el Hospital General de Cabo San Lucas, donde personal del IMSS Bienestar mantiene vigilancia permanente sobre su evolución clínica tras el siniestro registrado en ese municipio.
Estado de salud de los pacientes atendidos
De acuerdo con la valoración inicial del personal médico, dos de los pacientes presentan lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que una tercera persona ingresó con diagnóstico grave, por lo que recibe atención integral por parte del equipo multidisciplinario del hospital.
La institución precisó que, desde su ingreso, los pacientes recibieron la atención médica conforme a su condición clínica y permanecen bajo seguimiento del personal especializado.
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IMSS Bienestar mantiene coordinación institucional
El IMSS Bienestar señaló que mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento al caso y garantizar la atención médica necesaria a las personas lesionadas.
Las autoridades de salud continúan monitoreando la evolución de los lesionados en Cabo San Lucas, mientras que el personal especializado mantiene las acciones necesarias para su atención.
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ahz.