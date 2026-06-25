Goleada de México a Chequia desata la locura en el Ángel de la Independencia

CIUDAD DE MÉXICO, 24JUNIO2026.- Miles de aficionados se dirigieron al Ángel de la independencia luego del triunfo de la selección mexicana ante Chequia, partido correspondiente a la tercera jornada de la Copa del Mundo 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La victoria de México sobre Chequia en la Copa Mundial de Futbol desató nuevamente una celebración masiva en el Ángel de la Independencia.

Desde las primeras horas del día, miles de aficionados iluminaron de verde Paseo de la Reforma para la transmisión gratuita del partido.

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Trompetas, matracas, cánticos y banderas acompañaron la espera del encuentro, que mantuvo un ambiente festivo aún cuando una fuerte lluvia apareció 10 minutos antes de qué terminara el primer tiempo, pero que se prolongó hasta el final del partido.

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De la tensión al delirio: Los goles que hicieron vibrar a Reforma

Y aunque la Selección Mexicana se fue a los vestidores, sin haber anotado en el primer a tiempo el momento de euforia llegó con la anotación del conjunto nacional en la segunda mitad del encuentro.

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El primer gol anotado por Mateo Chávez, provocó celebraciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad, desde el Centro Histórico hasta el Ángel de independencia.

Después vino el segundo gol a cargo de Julián Quiñones y la afición mexicana se desbordó de felicidad a la par de la lluvia que inundó algunas calles de Paseo de la Reforma.

Pero el momento climax, fue la tercera anotación a cargo de Álvaro Fidalgo, quién consiguió un gol que será recordado por más de una azulcrema.

Tras el silbatazo final, la concentración más numerosa se registró en el Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados al momento de este reporte continúan los festejos ya sin la intensa lluvia.

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Termos, mochilas y camuflaje: El ingenio de la afición burló la seguridad

Hubo aficionados tan felices que quisieron imitar al pato Merlín, haciendo “patitos” en los espejos de agua sucia, que se formaron en la glorieta del Ángel de la Independencia, debido a la fuerte lluvia.

A pesar de que en el corredor Reforma-Juárez-Revolución se instalaron 65 puntos de atención para supervisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de venta de alcohol. Sin embargo, por estos puntos fluyó alcohol, la cerveza y marihuana.

El ingenio de quienes son consumidores a estos estimulantes, rebasó las medidas de las autoridades, ya que disfrazaron las bebidas en termos, envases de bebidas energetizantes y mochilas, que puso a los afisionados más emotivos en lo que fue el tercer partido de la selección nacional.

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