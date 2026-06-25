Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Una de las sorpresas del Mundial quiere seguir sorprendiendo al mundo y buscará vencer a Arabia Saudita para clasificarse directamente a los dieciseisavos de final. En el sorteo, Cabo Verde lucía como la selección más débil en el Grupo H, aunque sus dos primeras actuaciones cambiaron la opinión de propios y extraños.

Cabo Verde festejando el gol de Lenini / Carmen Mandato - FIFA Ampliar

Lograron aguantar el dominio sofocante de España con 7 salvadas del arquero Vozinha, quien ya tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram. Contra Uruguay, su pusieron arriba con la anotación de Kevin Lenini, aunque con dos goles antes el primer tiempo, se fueron en desventaja al descanso, en la segunda mitad, Hélio Varela igualó el marcador al minuto 61 y en los minutos finales pudieron ganar el encuentro.

Mientras que Arabia Saudita igual empató contra los dirigidos por Marcelo Bielsa a un gol, aunque contra La Roja, salieron goleados de Atlanta con doblete de Mikel Oyarzabal, la primera anotación en Copas del Mundo de Lamine Yamal y un autogol de Hassan Al Tambakti. Con un punto, luce complicada su clasificación directa, aunque con una victoria, podrían clasificar como segundo lugar o como tercero, todo dependiendo del resultado de España contra Uruguay. Mientras que Cabo Verde igual necesita sumar para poder avanzar de ronda.

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Posibles alineaciones de Cabo Verde y Arabia Saudita

Cabo Verde

El entrenador Bubista no ha cambiado de formación en los dos partidos, apostando a salir de contragolpe para generar peligro y defender con la mayoría de sus jugadores en su propia cancha.

Alineación probable (4-1-4-1):

Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Stopira; Kevin Lenini, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro; Hélio Varela, Ryan Mendes, Nuno Da Costa.

Salem Al Dawsari / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

Arabia Saudita

Georgios Donis contra España salió a buscar el empate, con línea de cinco, a diferencia del encuentro ante Uruguay que jugaron con la formación de 4-4-2, con una alineación más ofensiva, lograron marcar su única anotación en las dos fechas anteriores.

Alineación probable (5-4-1):

Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi; Salem Al Dawsari, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Musab Al-Juwayr; Firas Al-Braikan.

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Cabo Verde vs Arabia Saudita DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER