Olivia Rodrigo anuncia ‘Daisy Chain Fields’, un festival de mujeres para mujeres; ¿Qué organizaciones recibirán el 100% de las ganancias netas?

Olivia Rodrigo ha sorprendido a todas y todos sus fans al anunciar su propio festival llamado ‘Daisy Chain Fields’. Se trata de un evento que busca ser exclusivo de mujeres para mujeres con la intención de visibilizar su talento. Así que si estás interesado o interesada en el tema, sigue leyendo para saber todos los detalles sobre este nuevo proyecto de una de las cantantes top del momento.

¿Qué es el festival ‘Daisy Chain Festival’ creado por Olivia Rodrigo?

El festival fue recientemente anunciado por la misma cantante en sus redes sociales. Obviamente esto causó miles de expectativas entre sus seguidoras, quienes se vieron muy emocionadas por ver a todas las artistas reunidas.

El ‘Daisy Chain Festival’ busca reunir exclusivamente a artistas mujeres y proyectos liderados por mujeres, con la intención de celebrar el talento femenino en la industria musical y, al mismo tiempo, apoyar diversas causas sociales relacionadas con los derechos de las mujeres y niñas en el mundo.

¿Cuándo será el ‘Daisy Chain Festival’?

El gran evento en vivo se llevará a cabo el próximo 29 de agosto de 2026 en el Great Park, ubicado en la ciudad de Irvine, Estados Unidos.

Esta primera edición a cargo de increíbles artistas como KATSEYE o Stevie Nicks, será un solo día lleno de experiencias para sus asistentes, pues también han anunciado que todas las ganancias serán donadas a distintas organizaciones civiles.

¿Cuáles son las organizaciones a las cuáles Olivia Rodrigo donará las ganancias del ‘Daisy Chain Festival’?

De acuerdo con el comunicado de prensa, Olivia Rodrigo ha mencionado diversas organizaciones civiles, las cuales son:

Baby2Baby: Se dedican a proporcionar artículos de primera necesidad como pañales, fórmula, ropa y kits de salud materna

Black Mamas Matter Alliance: Es una alianza liderada por mujeres negras que se centra en las madres negras y personas que dan a luz para abogar, impulsar la investigación, generar poder y transformar la cultura en favor de la salud materna

Center for Reproductive Rights: Utiliza el poder de la ley para promover los derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales en todo el mundo

FreeForm: Organización sin fines de lucro creada para ayudar a las sobrevivientes de violencia doméstica a lograr seguridad financiera

Jhipego: Ayudan a todas las personas sin importar su origen, asegurando que puedan acceder equitativamente a la atención médica

Johns Hopkins Center for Indigenous Health: Trabajan en colaboración con las comunidades para impulsar el bienestar indígena y el liderazgo en salud al más alto nivel

National Domestic Workers Alliance: Se dedican a defender el respecto, reconocimiento, derechos laborales y protección para niñeras, personas de limpieza y trabajadoras de atención domiciliaria, sobre todo si son inmigrantes, madres y trabajadoras con bajos salarios

National Institute for Reproductive Health: Son un equipo de defensa que lucha por un acceso justo y equitativo a la atención de la salud reproductiva

National Women’s Law Center: Ellas luchan por la justicia de género, influyendo en tribunales, políticas públicas y en la sociedad misma, abordando temas centrales para la vida de las mujeres y niñas

Planned Parenthood: Ellas son las principales proveedoras y defensoras de servicios de salud sexual y reproductiva asequibles y de alta calidad para todas las personas, aunado a ello, son la organización proveedora de educación sexual más grande de Estados Unidos

Mas allá de la música, el festival de Olivia Rodrigo ‘Daisy Chain Festival’ ayudará y donará el 100% de las ganancias para todas estas organizaciones que protegen y priorizan los derechos de las mujeres. Como pudiste leer, son diversas, además, Olivia Rodrigo busca demostrar cómo la música, la comunidad y la colaboración entre mujeres pueden generar un impacto positivo en aquellas chicas que escuchan a las artistas presentes.