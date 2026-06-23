ISSSTE iniciará reconstrucción del hospital Dr. Gonzalo Castañeda en Tlatelolco

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, iniciará en los próximos días la reconstrucción total del Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco.

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¿Qué contempla la reconstrucción del hospital del ISSSTE?

El ISSSTE detalló que el nuevo nosocomio sustituirá al antiguo inmueble, que permaneció sin uso durante más de 13 años y fue demolido en 2025 como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hospitalaria del Instituto.

Destacó que el nuevo hospital contará con tecnología de última generación y estará orientado a la atención médica especializada, particularmente para personas adultas mayores, en respuesta a los cambios demográficos de la derechohabiencia del ISSSTE.

📰 #COMUNICADO

Informa Martí Batres inicio de obras de reconstrucción del nuevo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco.

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¿Cómo cambiará la atención médica en este hospital?

Recordó que el Hospital Gonzalo Castañeda estaba enfocado principalmente en servicios de gineco-obstetricia; sin embargo, la estructura demográfica del ISSSTE ha cambiado significativamente, por lo que ahora estará centrado en la atención de adultos mayores y ofrecerá servicios especializados como geriatría y oncología, entre otros.

¿Qué elementos se conservarán del antiguo hospital?

El ISSSTE aseguró que la nueva unidad será un hospital moderno, diseñado para responder a las necesidades actuales de salud de la población derechohabiente y ampliar la capacidad de atención especializada en la capital del país.

Informó que uno de los elementos emblemáticos del antiguo hospital, un mural sobre la natalidad realizado por el artista mexicano José Chávez Morado, fue resguardado durante los trabajos de demolición y será reinstalado una vez concluida la construcción del nuevo inmueble.

Con este proyecto, el ISSSTE busca fortalecer la red hospitalaria nacional y mejorar la calidad de los servicios médicos que brinda a millones de trabajadores, pensionados y sus familias.

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