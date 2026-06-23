¿Dónde hay ley seca mañana en CDMX? Lista de colonias y zonas afectadas

Con la finalidad de asegurar “el orden y la seguridad pública” durante y después del juego de la Selección Mexicana de futbol contra Chequia, el gobierno capitalino restringirá la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en las colonias aledañas al Ángel de la Independencia. Aquí te decimos cuáles son.

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¿Dónde aplicará la ley seca en la CDMX?

La secretaria de Gobierno, a cargo de César Cravioto, emitió este martes un acuerdo en el que señala:

“Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones de las 15:00 horas del día 24 de junio a las 07:00 horas del día 25 de junio del año en curso”. —

Esto aplicará en tiendas de conveniencia, de abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las siguientes colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

FOTO: X / @PabloVazC Ampliar

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¿Qué establecimientos quedan exentos de la restricción?

El acuerdo señala que se exceptúa se esta prohibición el consumo de bebidas alcohólicas “en copeo con alimentos, al interior de los bares, salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios, durante el horario autorizado.

Estos negocios no podrán vender bebidas alcohólicas para llevar.

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¿Qué sanciones habrá por incumplir la medida?

Todas las personas que violen el acuerdo, serán remitidas de inmediato al Juzgado Cívico y se le impondrán las sanciones que corresponden.

En la exposición de motivos, el secretario de gobierno aseguró que esta disposición se da por la necesidad de que las autoridades “adopten medidas preventivas y de control que contribuyan a preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas asistentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como prevenir conductas que pudieran alterar la sana convivencia durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el mayor evento deportivo del mundo”.

Además, dijo, se da “ con la finalidad de asegurar el orden, la seguridad pública y garantizar el desarrollo de los eventos”.

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