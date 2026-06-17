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Cerca de 13 mil robos a transporte de carga se registraron de enero a mayo de este año, con 14 víctimas mortales: Canacar

El robo a transporte de carga es cada vez más violento y el 50% de estos se concentran entre el Estado de México y Puebla, detalló el presidente de la Canacar, Augusto Ramos Melo, a 100 días de gestión.

Seguridad es la principal demanda de la Canacar, señala su presidente Augusto Ramos Melo a 100 días de gestión.

Seguridad es la principal demanda de la Canacar, señala su presidente Augusto Ramos Melo a 100 días de gestión.

Araceli Hernández Zamora

Hasta mayo de este año se ha registrado 12 mil 889 robos con violencia 966 sin violencia y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo es un 16% menor a lo registrado el año pasado; sin embargo, “la violencia en el robo ha sido un detonante que como sector no podemos permitir que siga sucediendo”, afirmó el presidente de la Canacar, Augusto Ramos Melo a 100 días gestión.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga lamentó en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el asesinato de 14 transportistas en lo que va del año, por lo que el objetivo principal del organismo es brindar mayor seguridad a los transportistas, un sector que representa el 70% del PIB, con la movilización del 80% de las mercancías a nivel nacional y exportación.

La Canacar, detalló Ramos agrupa a 250 mil empresas de transporte a nivel nacional con retos importantes para hacer el sector más competitivo y el principal es la seguridad, ya que “el 93% de los robos se concentran en 10 estados, el 50% de ellos en entre el Estado de México y Puebla”, y aunque reconoció que se trabaja en coordinación con la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública para tener un operativo escalón y tener un convoy de seguridad en diversos tramos carreteros, aun hay mucho por hacer.

La mercancía más robada en un 57% son hidrocarburos, medicamentos, productos de limpieza, calzado; seguido de alimentos y abarrotes con un 36%.

¿Cómo afecta el conflicto internacional al combustible para el sector transporte?

El combustible como principal costo operativo y su variación de precio ha impactado en el costo logístico de las cadenas productivas, señaló Ramos, pero reconoció que las acciones de la presidenta Sheinbaum han contribuido a evitar que se dispare el costo del combustible y ha abonado a que México tenga un récord inferior que en otros países en los que el gasto en combustible ha tenido un impacto mayor al 20%.

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El T-MEC y el transporte

Resaltó que más del 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y Canadá, por lo que resulta Importante que continúe el T-MEC y que incluso pueda ayudar a facilitar los cruces fronterizos, ya que, de las 190 mil licencias, que extranjeros tienen para operadores de carga en Estados Unidos, 20 mil han sido retiradas a operadores mexicanos.

Por ello, dijo, se han abierto cursos para los operadores en línea, para que el idioma no sea un impedimento de su labor y les sean retiradas sus visas.

Para el segundo semestre del año, Ramos espera que el sector que mueve más del 80% de mercancías y es considerado un termómetro de la economía encuentre certidumbre para el 1 de julio cuando se llegue a la revisión del T-MEC.

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