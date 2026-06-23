¿A qué hora y dónde será el megabloqueo de transportistas? Aquí te decimos las carreteras que estarán cerradas

AMOTAC amaga con iniciar mañana 24 de junio movilizaciones y cierre de carreteras en México desde temprana hora.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunciaron que este miércoles 24 de junio, realizarán un paro nacional en las principales carreteras del país hasta que les resuelvan sus demandas entre las que destacan: la seguridad a los transportistas en todas sus modalidades, como de carga, turismo y pasaje.

La AMOTAC del Estado de México y Ciudad de México informaron que las movilizaciones iniciarán a las 07:00 horas, debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales.

“Esperamos el apoyo de la ciudadanía ya que el transporte de carga es una necesidad, pero lamentablemente al transporte de carga y de turismo, las autoridades lo ven como símbolo de pesos”, expresó la Amotac.

Se prevé que del estado de Veracruz será el estado con más afectaciones por esta movilización.

En sus comunicados las diversas fracciones de AMOTAC dieron a conocer motivos vías a afectar este miércoles 24 de junio. Ampliar

¿Dónde se prevé que haya presencia de transportistas?

• Autopista México - Querétaro.

• Autopista México - Pachuca.

• Carretera Chalco- México.

• Autopista México - Pirámides.

• Autopista México - Cuernavaca.

• Vía López Portillo.

• Vía Morelos.

• Autopista México -Puebla.

• Arco Norte.

• Ciudad de México.

TE PODRÍA INTERESAR: “No hay razón para manifestarse”: Segob advierte que paros de transportistas afectarán a terceros sin motivo

Los transportistas también reclaman:

• Cobros excesivos de los servicios de grúas, tanto federales, estatales y municipales

• No al pago de los permisos municipales

• Tarifas oficiales de operación obligatorias

• Trámites por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC)

• Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT

• Modificar el Artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas

• Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales.

El dirigente de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco adelantó que no se quiere detener el país y en el caso de carga perecedera no detendrán labores.

Síguenos en Google News y encuentra más información