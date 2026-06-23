Bosnia y Herzegovina vs Qatar EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Estadio de Seattle por la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan obligadas a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Bosnia y Herzegovina / Alex Livesey - FIFA Ampliar

Con Canadá y Suiza también peleando por los boletos disponibles, cualquier resultado puede alterar la clasificación final del Grupo B.

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¿Cómo llega Qatar al partido?

Qatar llega como último lugar del grupo, pero todavía con opciones matemáticas de clasificar. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui rescató un histórico empate 1-1 ante Suiza en su debut gracias a un autogol en el tiempo agregado, resultado que representó el primer punto mundialista en la historia del país.

Sin embargo, en su segunda presentación sufrió una dura goleada por 6-0 frente a Canadá, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones. La buena noticia para los cataríes es que una victoria podría mantenerlos con vida dependiendo de lo que ocurra en el otro encuentro del sector. El problema es que llegarán con bajas sensibles tras las expulsiones de Homan El-Amin y Assim Madibo.

Además de la necesidad de sumar tres puntos, Qatar deberá mejorar considerablemente en defensa después de haber recibido siete goles en apenas dos partidos.

Selección de Qatar / Emilee Chinn Ampliar

¿Cómo llega Bosnia y Herzegovina?

Bosnia y Herzegovina tampoco tiene margen de error. La selección europea suma un punto tras empatar 1-1 contra Canadá en su debut y caer 4-1 frente a Suiza en la segunda jornada.

El empate ante los canadienses dejó una buena impresión inicial. Jovo Lukic marcó el primer gol mundialista de Bosnia en esta edición y firmó además la anotación más rápida del país en una Copa del Mundo. No obstante, la derrota frente a Suiza expuso problemas defensivos que ahora deberán corregirse para seguir soñando con la clasificación.

El técnico Sergej Barbarez mantiene la confianza en su grupo pese al tropiezo y considera que el equipo mostró buenos momentos durante la primera parte del duelo anterior. Para este compromiso no podrá contar con Tarik Muharemovic, suspendido tras ser expulsado en la fecha dos.

Posibles alineaciones de Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Posible alineación de Bosnia y Herzegovina

(4-4-2):

Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar y Jovo Lukic.

Posible alineación de Qatar

(4-3-3):

Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Al-Brake Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.

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¿Qué está en juego en el Grupo B?

La clasificación a los dieciseisavos de final sigue abierta para Bosnia y Herzegovina y Qatar. Ambos equipos dependen de una victoria para mantener opciones de avanzar y evitar una eliminación temprana.

Mientras Canadá y Suiza buscan asegurar los primeros lugares del sector, bosnios y cataríes disputarán una auténtica final adelantada. El ganador seguirá soñando con la siguiente ronda; el perdedor podría despedirse del Mundial 2026.

Bosnia y Herzegovina vs Qatar DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER