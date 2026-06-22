Vietnam rescata más de 400 gatos que iban a ser vendidos para consumo humano

Las autoridades de Vietnam realizaron uno de los mayores operativos contra el tráfico de gatos registrados en los últimos años, al rescatar más de 400 gatos que presuntamente serían vendidos para consumo humano en el mercado de carne de gato del país asiático.

El operativo se llevó a cabo en la ciudad de Ho Chi Minh, donde la policía descubrió decenas de jaulas con animales hacinados y detuvo a nueve personas presuntamente vinculadas con una red dedicada al robo, transporte y comercialización ilegal de mascotas. De acuerdo con organizaciones de bienestar animal, al menos 40 gatos ya fueron reunidos con sus familias tras varios días de búsqueda.

Operativo en Vietnam permitió rescatar más de 400 gatos destinados al consumo humano

La investigación comenzó después de que las autoridades detectaran un aumento en los reportes de robo de mascotas en distintas zonas del sur de Vietnam. Tras semanas de seguimiento, los agentes localizaron varios inmuebles utilizados para almacenar animales que posteriormente eran comercializados para consumo humano.

Durante el cateo, la policía encontró aproximadamente 400 gatos vivos distribuidos en 45 jaulas, además de cerca de 80 animales muertos almacenados en contenedores con hielo. También fueron rescatados más ejemplares en un segundo inmueble relacionado con la investigación.

Las autoridades informaron que los sospechosos habrían operado durante al menos tres años en distintas regiones del país, recolectando gatos para abastecer el comercio de carne felina.

Decenas de gatos fueron reunidos con sus dueños tras el rescate

Tras el decomiso, veterinarios y voluntarios comenzaron una operación de emergencia para atender a los animales sobrevivientes. Muchos presentaban signos de desnutrición, estrés y enfermedades derivadas de las condiciones en las que permanecían confinados.

Las autoridades habilitaron un centro temporal de resguardo para facilitar la identificación de mascotas robadas. Gracias a ello, decenas de familias lograron recuperar a sus gatos desaparecidos. Sin embargo, organizaciones protectoras señalaron que algunos animales no sobrevivieron debido al estado crítico en que fueron encontrados.

El comercio de carne de gato sigue siendo legal en algunas zonas de Vietnam

Aunque la venta de carne de perro y gato ha disminuido en algunas regiones de Asia, su consumo continúa siendo legal en Vietnam bajo ciertas regulaciones relacionadas con el origen de los animales. No obstante, diversas organizaciones internacionales han intensificado sus campañas para erradicar esta práctica y fortalecer la protección de mascotas.

El rescate de más de 400 gatos ha generado una fuerte reacción en redes sociales y ha reabierto el debate sobre el bienestar animal en Vietnam. Activistas consideran que este caso podría impulsar nuevas reformas legales para combatir el robo de mascotas y frenar el comercio de carne de gato en el país.