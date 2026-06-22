Registro de Línea Celular: Claudia Sheinbaum revela si habrá fecha de prórroga en caso de no hacerlo a tiempo

El Registro de Líneas Telefónicas comienza a ver el fin del plazo para realizar esta acción. Por lo que si eres de las personas que no han hecho el registro de su línea ante el padrón como ordenaron las autoridades correspondientes, te dejamos toda la información para que no te agarre en curva.

Registro de Línea Celular: ¿Qué dijo la presidenta sobre la supuesta prórroga que puede haber?

Estamos a días de que llegue la fecha límite para el Registro de Línea Celular, y miles de mexicanos no han realizado esta acción. Por lo que, miles de ellos han tenido la misma duda que es: ¿Habrá prórroga para el Registro de Línea Celular?

La respuesta a esta pregunta es sencilla, pues de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum se dará claridad a esta cuestión el próximo jueves 25 de junio 2026. Esto se debe a que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Merino, dará la información correspondiente el día ya mencionado.

Por lo que aún no se sabe si habrá prórroga, aunque todo indica que sí podría suceder esta posibilidad, incluso, se puede buscar dar 120 días para registrarse.

¿Qué hay detrás de esta decisión sobre el Registro de Líneas Celulares?

Las autoridades han dado detalles sobre el Registro de Líneas Celulares, diciendo que hasta el 19 de junio, apenas 61.4 millones de personas cumplieron con su trámite. Es por eso que, aunque las autoridades gubernamentales mencionen que puede haber o no una prórroga para el Registro de Líneas Celulares, los usuarios que requieran seguir conectados, necesitan realizar su registro antes del 30 de junio.