¿Ya registraste tu celular? Condusef recomienda hacerlo para evitar problemas con banca móvil

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señaló que una eventual suspensión de líneas telefónicas no registradas antes del 30 de junio, y las posibles afectaciones que esto pudiera generar en los servicios de banca móvil, es un tema que se encuentra fuera de sus facultades legales.

“Pues ahí hay un tema que escapa de nuestras atribuciones. Hay una disposición legal, está en ley en el sentido de la obligatoriedad de toda la ciudadanía de registrar tu línea telefónica; la recomendación que yo me permitiría hacer a la ciudadanía es que valoraran hacer el registro, porque el mundo cambió, es parte de un mundo cambiante” — Considerò

¿Por qué la Condusef recomienda registrar las líneas telefónicas?

Rosado Jiménez destacó que los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta fundamental para las operaciones financieras, al grado de funcionar como una nueva billetera digital, por lo que las disposiciones regulatorias asociadas a este mecanismo deben ser observadas por los usuarios.

“Hay regulación para la nueva billetera, para el nuevo plástico. Es parte inevitable de un mundo cambiante. La recomendación es que sí hagan el registro, porque sí tienen el tema las instituciones bancarias y las Sofipos o Sofomes, de que podría haber una desconexión. No sé si el plazo se alargue o no se alargue, pero el plazo legal es el 30 de junio. La recomendación es que se registren”, — Afirmò

¿Cómo podría afectar la falta de registro a la banca móvil?

El titular de la Condusef señaló que una eventual desconexión de líneas telefónicas podría generar problemas en el acceso a servicios financieros vinculados con dispositivos móviles.

Explicó que los teléfonos celulares han sustituido en buena medida a otros medios de pago y hoy funcionan como una nueva billetera digital, por lo que mantener activa la línea resulta clave para realizar operaciones bancarias.

¿Cuál es la recomendación de la Condusef?

La institución reiteró que la aplicación de la disposición legal sobre el registro celular no forma parte de sus atribuciones, pero recomendó a los usuarios cumplir con el trámite antes del 30 de junio para evitar posibles inconvenientes en el uso de aplicaciones y servicios financieros.