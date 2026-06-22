Francia vs Irak EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Francia e Irak estarán frente a frente este lunes en el Philadelphia Stadium en su segundo duelo dentro del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Selección Francia / Baptiste Fernandez Ampliar

El cuadro francés llega con el ánimo a tope tras derrotar 3-1 a Senegal en su primer encuentro, en un partido en el que Kylian Mbappé marcó doblete y llegó a 14 goles en mundiales, y sueña con convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo, aunque Lionel Messi no se lo está dejando fácil en esta edición.

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Irak, por su parte, sufrió una aparatosa derrota por 4-1 ante Noruega en su debut en esta edición, y buscarán mantener vivas sus esperanzas ante la actual subcampeona del mundo, misión que luce complicada. Los iraquíes nunca han sumado siquiera un punto, pues en su anterior participación en México 86’, perdieron sus 3 partidos.

Posibles alineaciones Francia vs Irak

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé. Irak: Jalal Hassan, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim, Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi

Akam Hashim / Andrew Katsampes/ISI Photos Ampliar

Destaca que Francia solamente ha perdido uno de sus últimos 15 duelos en mundiales. Las acciones de este enfrentamiento se podrán seguir en vivo a través de la Cadena W.

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