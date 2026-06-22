Colombia vs RD Congo EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan en el Estadio de Guadalajara por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. La Selección Cafetera busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que los africanos intentarán dar otro golpe tras sorprender a Portugal en su debut.

Luis Díaz Colombia Mundial 2026 / Jam Media Ampliar

La selección cafetera comenzó con paso firme su aventura mundialista al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en la primera fecha, con un Luis Díaz determinante con un gol y una asistencia, confirmando el gran momento que atraviesa. El conjunto sudamericano mantuvo la calma y terminó imponiendo su calidad para quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, pocas selecciones generaron tanto impacto en la primera jornada como la República Democrática del Congo. Después de más de cinco décadas sin disputar una Copa del Mundo, los africanos regresaron al escenario más importante del fútbol internacional y lograron rescatar un valioso empate 1-1 frente a Portugal. Con Yoane Wissa y Cédric Bakambu, formando una dupla ofensiva capaz de generar peligro constante. Ahora el reto será mantener ese nivel frente a una Colombia que llega con mayor confianza y una ofensiva mucho más dinámica.

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Colombia vs RD Congo DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 23 de junio

HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Guadalajara

TV: ViX Premium