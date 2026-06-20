Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en la Jornada 2 del Grupo H del Mundial 2026 con la necesidad de sumar puntos clave. El partido se disputará en el Estadio de Miami, donde los sudamericanos buscarán su primera victoria del torneo y los africanos intentarán confirmar la sorpresa que dieron ante España.

Maxi Araujo Uruguay Mundial 2026 / Carmen Mandato - FIFA Ampliar

¿Cómo llegan Uruguay y Cabo Verde al partido del Mundial 2026?

La situación en el Grupo H mantiene todo abierto. Uruguay debutó con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde sorprendió al igualar sin goles contra España, una de las selecciones favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

Uruguay vs Arabia Saudita Mundial 2026 / DeFodi Images Ampliar

Por ello, el encuentro adquiere una importancia especial. Un triunfo podría colocar al ganador en una posición privilegiada para asegurar su presencia en la fase eliminatoria.

Además, este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, un dato que añade un ingrediente extra a un duelo con mucho en juego.

¿Qué dejó el debut de Uruguay ante Arabia Saudita?

El estreno de la selección dirigida por Marcelo Bielsa estuvo lejos de ser ideal. Uruguay sufrió durante varios tramos del encuentro y tuvo que venir de atrás para rescatar un punto.

Saudi Arabia vs Uruguay Group H FIFA World Cup 2026 / Carmen Mandato - FIFA Ampliar

Arabia Saudita tomó ventaja gracias a Al-Amri y puso en aprietos a los charrúas. Sin embargo, la reacción llegó en la recta final cuando Maximiliano Araújo marcó el empate al minuto 80.

Más allá del resultado, el funcionamiento mejoró notablemente en la segunda mitad. Federico Valverde asumió el liderazgo en el mediocampo, Manuel Ugarte ganó presencia en la recuperación y Darwin Núñez generó peligro constante en ataque.

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El propio Bielsa reconoció después del partido que su equipo estaba obligado a mostrar una mejor versión. La presión existe porque Uruguay llegó al Mundial con aspiraciones de pelear por los primeros lugares y dejar escapar más puntos podría complicar el panorama.

¿Por qué Cabo Verde fue la sorpresa de la primera jornada?

Pocos esperaban que Cabo Verde lograra frenar a España. Sin embargo, los llamados Tiburones Azules construyeron uno de los resultados más llamativos de la fecha al empatar 0-0 contra la selección española.

Cabo Verde frena a España en la fase de grupos del Mundial 2026 / Patrick Smith - FIFA Ampliar

La gran figura del encuentro fue el portero Vozinha, quien realizó intervenciones determinantes para mantener el arco en cero frente a una ofensiva repleta de talento. Pero el mérito no fue únicamente del guardameta. Cabo Verde mostró orden táctico, disciplina defensiva y una notable capacidad para resistir la presión durante los 90 minutos.

El técnico Bubista destacó la valentía y la organización de sus jugadores, factores que serán nuevamente fundamentales ante una selección uruguaya que suele apostar por la intensidad y el juego directo. Ahora el desafío será distinto. Mientras contra España apostaron por contener y esperar oportunidades aisladas, ante Uruguay podrían encontrar más espacios para atacar.

Posible alineación de Uruguay vs Cabo Verde

Marcelo Bielsa mantendría la base que utilizó en el debut, confiando en la experiencia de sus referentes para conseguir la primera victoria mundialista.

Uruguay (4-4-1-1):

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Juan Sanabria; Nicolás De la Cruz; Darwin Núñez.

Cabo Verde Mundial 2026 / Maddie Meyer - FIFA Ampliar

Posible alineación de Cabo Verde

Después del histórico empate ante España, los africanos podrían repetir prácticamente el mismo once inicial.

Cabo Verde (4-2-3-1):

CJ Dos Santos; Steven Moreira, Logan Costa, Kelvin Pires, Stopira Santos; Joao Paulo, Deroy Duarte; Dailon Livramento, Willy Semedo, Hélio Varela; Benchimol Tavares.

¿Qué sigue para Uruguay y Cabo Verde?

La tercera jornada será decisiva para definir a los clasificados del Grupo H. Uruguay necesita sumar de a tres para consolidarse como candidato a avanzar a la siguiente ronda y evitar depender de otros resultados.

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Por su parte, Cabo Verde buscará prolongar el sueño de su primera participación mundialista. Un resultado positivo frente a los charrúas podría acercarlo a una clasificación histórica y convertirlo en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

Uruguay vs Cabo Verde: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 21 de junio

HORA: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Miami

TV: ViX Premium