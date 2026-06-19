Plantón CNTE: Asamblea Nacional definirá si concluye protesta en CDMX

Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquearon Avenida Universidad frente a las oficinas de la Secretaria de Educación Pública.

La Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aún no define si levantará el plantón que mantiene en la capital del país, pese a que la Sección 22 de Oaxaca ya retiró el suyo, informó el dirigente magisterial Pedro Hernández al término de una mesa tripartita realizada en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sobre Avenida Universidad.

Luego de participar en la reunión con autoridades educativas, los integrantes de la CNTE mantuvieron bloqueada durante más de seis horas esa vialidad en ambos sentidos, en demanda de respuestas a sus exigencias laborales y de seguridad social.

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¿Quién decidirá el futuro del plantón de la CNTE?

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de levantar el plantón, Hernández sostuvo que la decisión no dependerá de una sola sección, sino de la consulta que cada representación realice con sus bases y del acuerdo que adopte posteriormente la Asamblea Nacional Representativa.

“Cada sección a las ocho va a confirmar cuál es la decisión de su base y, en conjunto, la Asamblea Nacional define. Tal vez alguna sección ya concluyó su consulta, pero necesitamos esperar a que en conjunto decidamos”. — Pedro Hernández, dirigente magisterial

El dirigente insistió en que la determinación será colectiva y que ninguna sección actuará de manera aislada respecto a la continuidad o conclusión de la jornada de protesta.

🔴Pedro Hernández, dirigente nacional de la Sección IX de la #CNTE en CDMX, adviertie que, de no haber avances en la mesa de negociación con autoridades educativas y del ISSSTE, continuarán las movilizaciones en la capital.



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¿Qué respondió la CNTE a las acusaciones de uso político?

Durante la conferencia, Hernández también rechazó señalamientos sobre una eventual utilización política del movimiento magisterial rumbo a los próximos procesos electorales.

“Queremos dejar muy claro: nosotros no somos utilizados. Nosotros mantenemos una independencia política, ideológica y económica. No somos parte del partido oficial ni hemos sido parte de ningún partido y tenemos mucha claridad en esa parte. Y tampoco somos engañados”. — Pedro Hernández, dirigente magisterial

Añadió que las movilizaciones responden a demandas históricas del magisterio y a la exigencia de que el Gobierno Federal cumpla los compromisos asumidos con el sector educativo.

“Hay una urgencia de que la presidenta cumpla con una promesa que hizo de campaña”. — Pedro Hernández, dirigente magisterial

La definición sobre el eventual levantamiento del plantón se conocerá una vez que concluyan las consultas internas de las secciones y la Asamblea Nacional Representativa emita una resolución conjunta.

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