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Países Bajos vs Suecia EN VIVO: ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido del Mundial 2026?

En gran duelo europeo, se pone en disputa, tres puntos fundamentales para las aspiraciones del Mundial 2026.

Países Bajos vs Suecia

Países Bajos vs Suecia

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Países Bajos y Suecia estarán frente a frente este sábado en Houston, en duelo correspondiente al Grupo F dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mundial 2026

FIFA World Cup 2026 Netherlands vs Japan / ANP

El conjunto neerlandés llega a este partido con sed de revancha, pues en su primer duelo de esta edición no pudieron ganar. Japón les sacó el empate a dos en los últimos instantes.

Suecia, por su parte, arriba a este encuentro con el ánimo a tope tras iniciar goleando a Túnez con marcador de 5-1, en duelo disputado en Monterrey. Los vikingos amarillos llegaron la Copa del Mundo sin ganar un solo partido de eliminatoria, y lo hicieron arribando por la vía del repechaje gracias a su buen papel en la Nations League.

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Virgil Van Dijk y Frenkie De Jong se apuntan como los grandes referentes de la Naranja Mecánica, mientras que Alexander Isak y Viktor Gyokeres comandan el poderoso ataque de Suecia. El árbitro central de este partido será el inglés Michael Oliver. Las acciones se podrán vivir a través de la Cadena W.

Países Bajos vs Suecia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: sábado 20 de junio
  • HORA: 11:00 horas (tiempo del centro de México)
  • ESTADIO: Estadio de Houston
  • TV: ViX Premium
  • RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM

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