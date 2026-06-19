Países Bajos vs Suecia EN VIVO: ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido del Mundial 2026?

Países Bajos y Suecia estarán frente a frente este sábado en Houston, en duelo correspondiente al Grupo F dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

FIFA World Cup 2026 Netherlands vs Japan / ANP Ampliar

El conjunto neerlandés llega a este partido con sed de revancha, pues en su primer duelo de esta edición no pudieron ganar. Japón les sacó el empate a dos en los últimos instantes.

Suecia, por su parte, arriba a este encuentro con el ánimo a tope tras iniciar goleando a Túnez con marcador de 5-1, en duelo disputado en Monterrey. Los vikingos amarillos llegaron la Copa del Mundo sin ganar un solo partido de eliminatoria, y lo hicieron arribando por la vía del repechaje gracias a su buen papel en la Nations League.

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Virgil Van Dijk y Frenkie De Jong se apuntan como los grandes referentes de la Naranja Mecánica, mientras que Alexander Isak y Viktor Gyokeres comandan el poderoso ataque de Suecia. El árbitro central de este partido será el inglés Michael Oliver. Las acciones se podrán vivir a través de la Cadena W.

Países Bajos vs Suecia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER