CNTE levanta plantón en CDMX: Sección 22 termina paro tras 19 días

Luego de 19 días de plantón en la Ciudad de México, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó, por mayoría de votos, poner fin a la huelga y al paro de labores.

¿Por qué la Sección 22 decidió levantar el plantón?

Esto sucede luego de que el Gobierno Federal ofreció una partida presupuestal extra que sería destinada a cubrir plazas docentes en Oaxaca, donde existe, según la CNTE, un rezago de más de 10 mil faltantes de contratación de personal.

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Durante la votación, 12 mil 818 docentes avalaron hacer un “repliegue táctico”, contra 3 mil 594 que querían continuar el plantón.

¿Qué acuerdos alcanzó la CNTE con la SEP?

La Comisión Única de Negociación, luego de casi 6 horas de reunión en la SEP, informó que alcanzaron acuerdos favorables de su pliego petitorio de 14 puntos, entre los que destaca el aguinaldo de 90 días, homologación de prestaciones con otras entidades, becas universales y totales para hijos de maestros, recontratación de desplazados, atención a las demandas de la sección 9, 10, 11 y 60 mediante mesas de diálogo y que no haya represalias económicas para los paristas.

Será esta noche, durante la Asamblea Nacional Representativa, cuando se vote la posición de cada sección de la CNTE.

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📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW

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