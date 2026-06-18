Mesa de justicia reúne a Segob y maestros de la CNTE de Guerrero

Una comisión de maestros de la Sección 14 de la CNTE fue recibida este jueves en la Segob para participar en la mesa de justicia acordada recientemente.

Una comisión de maestros de la Sección 14 de Guerrero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue recibida este jueves en la Secretaría de Gobernación para participar en la mesa de justicia acordada entre autoridades federales y representantes del magisterio disidente, donde se dará seguimiento a temas relacionados con una presunta agresión policiaca y otras demandas del sector.

Maestros de Guerrero llevan denuncia a la mesa de justicia

Profesores buscan dar seguimiento a casos relacionados con movilizaciones magisteriales y presuntas violaciones a sus derechos.

Los docentes acudieron a las instalaciones de Gobernación para dar seguimiento a diversos planteamientos relacionados con justicia, reparación de daños y situaciones derivadas de las movilizaciones magisteriales.

Entre los temas que serán abordados destaca la denuncia presentada por la secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Elvira Veleces Morales, quien acusó presuntas agresiones contra integrantes del magisterio guerrerense durante la movilización de este miércoles en la Ciudad de México.

Elvira Veleces Morales, secretaria general de la CETEG, denunció las presuntas agresiones al gremio de elementos de la SSC y despojo de recursos. Ampliar

TE PODRÍA INTERESAR: Huelga magisterial de la CNTE continúa tras 18 días de plantón, ahora bloquean oficinas de Afores

Exigen investigación por presuntos hechos durante movilización

La dirigente sindical afirmó que maestros de Guerrero fueron interceptados por elementos policiacos y denunció que algunos agentes, presuntamente sin identificación visible, agredieron a docentes y les retiraron recursos económicos que transportaban para las actividades del movimiento.

La representación de Guerrero aseguró que durante el operativo fueron despojados de aproximadamente 70 mil pesos en efectivo, por lo que exigió una investigación de los hechos, el esclarecimiento de la actuación de los elementos involucrados y la devolución de los recursos.

La mesa de justicia forma parte de los compromisos anunciados por el Gobierno federal durante las recientes negociaciones con la CNTE para atender casos específicos planteados por distintas secciones del magisterio, entre ellos denuncias relacionadas con movilizaciones, presuntas agresiones y demandas de reparación.

TE PODRÍA INTERESAR: Manifestantes de la CETEG vandalizan e incendian instalaciones del SNTE

La presunta agresión policiaca denunciada por los docentes será uno de los asuntos centrales a revisar en este espacio de diálogo. Asimismo, representantes del magisterio señalaron que esperan avances en el esclarecimiento de los hechos y en la atención de los planteamientos presentados, mientras la agresión policiaca reportada por integrantes de Guerrero continúa bajo seguimiento.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.