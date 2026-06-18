Suiza vs Bosnia y Herzegovina: EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este jueves 18 de junio en Los Ángeles por la Jornada 2 del Grupo B del Mundial 2026. Ambos equipos llegan tras empatar en su debut y necesitan una victoria para acercarse a los octavos de final.

Suiza Mundial 2026 / Matt McNulty - FIFA Ampliar

Ambos equipos llegan igualados tras sus respectivos empates 1-1 en el arranque del Mundial 2026. Los suizos dejaron escapar el triunfo ante Qatar en los minutos finales, mientras que los bosnios rescataron un punto frente a Canadá. Ahora, ambos buscan su primera victoria para dar un paso importante rumbo a los octavos de final.

¿Cómo llega Suiza al partido del Mundial 2026?

Suiza estuvo muy cerca de iniciar el torneo con una victoria. El equipo dirigido por Murat Yakin dominó gran parte del encuentro frente a Qatar y generó numerosas oportunidades de gol, pero la falta de contundencia terminó costándole caro.

FIFA World Cup 26 Group B Qatar vs Suiza / Icon Sportswire Ampliar

Breel Embolo adelantó a los suizos desde el punto penal, aunque un autogol de Miro Muheim en el minuto 94 decretó el empate definitivo. Las estadísticas reflejaron la superioridad helvética, pero también evidenciaron un problema de definición.

Tras alcanzar la fase de eliminación directa en las últimas tres Copas del Mundo, Suiza sabe que un triunfo en esta segunda jornada puede encaminar seriamente su clasificación.

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¿Qué pasó con Bosnia y Herzegovina en su debut?

Bosnia y Herzegovina arrancó su participación con un empate 1-1 ante Canadá. Jovo Lukic abrió el marcador a los 21 minutos con un remate de cabeza que se convirtió en el gol más rápido de la historia del país en una Copa del Mundo.

Bosnia and Herzegovina Group B - FIFA World Cup 2026 / Image Photo Agency Ampliar

Sin embargo, el conjunto europeo no logró sostener la ventaja y permitió la reacción canadiense en la recta final del partido. El técnico Sergej Barbarez reconoció que su equipo fue demasiado pasivo durante varios tramos del encuentro.

Bosnia disputa apenas su segundo Mundial y busca superar por primera vez la fase de grupos, después de su eliminación temprana en Brasil 2014.

Posibles alineaciones de Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Suiza

Posible alineación (3-4-3):

Yvon Mvogo; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Dan Ndoye, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas.

Bosnia y Herzegovina

Posible alineación (4-4-2):

Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar y Jovo Lukic.

¿Qué está en juego en el Grupo B?

La segunda jornada puede comenzar a definir el panorama del Grupo B. Un triunfo colocaría a cualquiera de las dos selecciones en una posición privilegiada para buscar el boleto a los octavos de final.

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Suiza intentará confirmar su condición de candidata a avanzar de ronda, mientras que Bosnia busca firmar una de las victorias más importantes de su historia reciente en Copas del Mundo.

Próximos pasos para Suiza y Bosnia

Después de este encuentro, ambos equipos disputarán la última fecha de la fase de grupos con la clasificación todavía en juego. Suiza buscará mantener su racha de presencias en rondas eliminatorias, mientras que Bosnia intentará alcanzar por primera vez los octavos de final de un Mundial. Los puntos obtenidos en Los Ángeles podrían ser decisivos para definir el futuro de ambas selecciones en el torneo.

Suiza vs Bosnia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER