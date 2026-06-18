Huelga magisterial de la CNTE continúa tras 18 días de plantón, ahora bloquean oficinas de Afores

Rechanzan maestros disidentes de la CNTE que su lucha se haya debilitado, afirman que continuarán en la CDMX.

A 18 días de haber iniciado el plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los docentes afirmaron que la huelga magisterial aún no termina, por lo que las manifestaciones continuarán en esta ciudad.

CNTE mantiene movilizaciones y plantón nacional

Filiberto Frausto, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, rechazó que el movimiento esté debilitado y aseguró que la lucha por obtener sus objetivos continúa.

Dijo que, aun cuando en el centro histórico se han visto más espacios, los relevos de la CNTE están llegando a la ciudad hasta lograr un acuerdo al conflicto magisterial.

Este jueves, como parte de su paro nacional, se trasladaron a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma hacia oficinas de casas financieras y bancos donde se ubican oficinas de AFORES.

Los profesores de las diferentes secciones de CDMX, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas llevan a cabo esta manifestación para pedir que la presidenta de la República atienda sus demandas.

Nuevamente integrantes de la #CNTE salen a las calles de la #CDMX. Se encuentran presentes en Insurgnete, Paseo de la Reforma, Lieja, Río Rhin y Circuito Interior #TómaloEnCuenta #VialidadW



vía @sandovalvictor y @EdgarHerrera_mx #ReportersoW pic.twitter.com/K0WLg9HUCB — W Radio México (@WRADIOMexico) June 18, 2026

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Denuncian agresiones y exigen respuesta a demandas

Filiberto Frausto también informó que está por presentarse una denuncia formal colectiva de la CNTE por las lesiones a sus compañeros que fueron agredidos por personal de gobierno, además de afirmar que fueron despojados de sus pertenencias y que hubo daños a su equipo de sonido durante la manifestación en avenida del INSN y Periférico.

En donde fue agredida Elvira Beleses Morales, de la sección 14 de Guerrero, y otros profesores, además de asegurar que persiste el acoso y hostigamiento de la policía tanto en el campamento.

Los profesores insisten que el gobierno debe cumplir el compromiso de campaña para la abrogación de la ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y otros aspectos de índole laboral.

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Los maestros esperan que haya respuesta a sus demandas al asegurar que, de no haber solución, arribarán integrantes de otras secciones de la CNTE para unir sus exigencias que no han sido resueltas por el Ejecutivo federal. La huelga magisterial se mantiene activa y, de acuerdo con los docentes, las movilizaciones continuarán mientras no exista una respuesta a sus planteamientos. Asimismo, señalaron que la huelga magisterial podría fortalecerse con la llegada de más contingentes provenientes de distintos estados del país.

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ahz.