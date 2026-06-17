Canícula en México 2026: ¿Cuándo llega la temporada alta de calor al país y cuánto durará?

La canícula en México está a nada de iniciar, y si te preocupa tanto como a nosotros, te dejamos la guía completa para que no se te pase ningún detalle sobre este fenómeno climático que puede alterar la temperatura en los próximos días.

¿Cuándo inicia la canícula en México 2026?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, el inicio oficial de la canícula puede iniciar justo al mismo tiempo que el solsticio de verano, es decir, el 21 de junio de 2026. Este año, se prevé que el mismo día del padre, el calor comience sin precedentes.

Sin embargo, expertos en el clima mencionan que la canícula en México 2026 puede verse afectada por los efectos de “El Niño”, que se estima que pueda perdurar hasta que termine la primavera de 2027. Por ende, la canícula (todo indica) que no pegará tan fuerte como otros años.

Estados a los que sí puede afectar la canícula en México 2026

Los especialistas mencionan que casi siempre son los mismos estados los que se ven afectados, tales como:

Veracruz

Tabasco

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Estos estados pueden llegar a alcanzar casi los 37 grados Celsius, por lo que se recomienda a la población, mantenerse hidratada y sobre todo, evitar golpes de calor.

Estados a los que no afectará la canícula en México 2026

Asimismo, hay estados de la República que no son afectados por la canícula en México, por lo que pueden seguir con su vida cotidiana, es decir:

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Querétaro

CDMX

Sin embargo, éstos no se salvan del fenómeno “El Niño”y pueden sentir los efectos tan pronto como llegó.

¿Qué es la canícula?

Es un fenómeno climático que ocurre durante el verano, caracterizado por un calor extremo, cielos despejados y una marcada disminución o ausencia de lluvias.

Regularmente, la canícula en México sí llega a afectar la vida de sus habitantes, provocando sequías, siembra estropeada, entre otros fenómenos. También, generalmente aparece entre los meses de julio y agosto, pues suele durar alrededor de 40 días ininterrumpidos.