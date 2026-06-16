República del Congo vs Portugal EN VIVO: horario, alineaciones y previa del Mundial 2026

Portugal debuta en el Mundial 2026 este 17 de junio frente a República del Congo en el Estadio de Houston. El partido marca el inicio del camino de Cristiano Ronaldo en lo que podría ser su última Copa del Mundo con la selección portuguesa.

Portugal vs Nigeria - International Friendly / NurPhoto Ampliar

Portugal parte como favorita para quedarse con los tres puntos, aunque enfrente tendrá a una selección congoleña que regresa a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas.

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¿Cómo llega República del Congo al Mundial 2026?

La participación de República del Congo representa una de las historias más llamativas del torneo. La última vez que el país africano disputó una Copa del Mundo fue en Alemania Occidental 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire. Aquella experiencia terminó con tres derrotas y 14 goles recibidos, una estadística que marcó a varias generaciones.

Denmark vs DR Congo -International Friendly / Soccrates Images Ampliar

Ahora, bajo el mando del técnico Sébastien Desabre, el equipo busca cambiar esa imagen y demostrar que puede competir al máximo nivel.

Posible alineación de República del Congo

La probable formación de los Leopardos sería: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Meschak Elia, Gaël Kakuta, Théo Bongonda; Yoane Wissa.

¿Cómo llega Portugal al Mundial 2026?

Portugal aterriza en Estados Unidos con expectativas muy altas. El equipo dirigido por Roberto Martínez llega como campeón vigente de la UEFA Nations League y cuenta con una de las plantillas más completas del torneo. A diferencia de otras generaciones, la escuadra portuguesa combina experiencia, talento y profundidad en prácticamente todas las posiciones.

Portugal vs Nigeria - International Friendly / Carlos Rodrigues Ampliar

La gran historia gira alrededor de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el máximo goleador en la historia de selecciones nacionales disputa probablemente su último Mundial y buscará el único gran título que falta en su carrera.

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Posible alineación de Portugal

La alineación probable de Portugal sería: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão

Portugal vs Nigeria - International Friendly / Carlos Rodrigues Ampliar

La calidad en el mediocampo portugués podría ser la principal diferencia frente a un rival que apostará por la intensidad física y el orden defensivo.

Historial entre República del Congo y Portugal

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones.

Congo DR Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 / DeFodi Images Ampliar

Nunca antes se habían cruzado en una Copa del Mundo ni en partidos internacionales absolutos, por lo que el choque en Houston abrirá un capítulo completamente nuevo para ambos países.

Mientras Congo busca sumar sus primeros puntos en un Mundial desde su regreso al torneo, Portugal intentará comenzar con una victoria que refuerce su candidatura para avanzar como líder del Grupo K.

Lo que sigue para ambas selecciones

El resultado de este partido puede marcar el rumbo del Grupo K. Portugal busca sumar tres puntos que lo acerquen a los octavos de final y mantener intacta su condición de candidato al título. Para República del Congo, el objetivo será competir de tú a tú y mantenerse con opciones de clasificación antes de sus siguientes compromisos en la fase de grupos.

FIFA World Cup 2026 Official Draw - Official Match Schedule Announcement / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Además, todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien inicia una nueva persecución histórica en busca de dejar su huella definitiva en los Mundiales.

República del Congo vs Portugal DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Miércoles 17 de junio

HORA: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Houston

TV: ViX Premium