La paz también se construye combatiendo a los narcopolíticos: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sentenció que el combate a la violencia y la inseguridad, también pasa por no solapar a narcopolíticos.

La legisladora sentenció que para acabar con el narcotráfico, la pinza tiene que cerrarse combatiendo la impunidad e investigando las redes de protección política al crimen organizado.

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¿Por qué es urgente el combate a los narcopolíticos para frenar la violencia?

En conferencia de prensa se refirió a las cifras presentadas por las autoridades de seguridad en las que advirtieron que varios delitos van a la reducción.

En ese sentido sentenció que una cosa son las cifras y otra muy distinta es la percepción y la realidad que viven los mexicanos.

“Con el objetivo de construir la paz que anhelamos, atender las causas de la violencia es una parte importante para acabar con el narcotráfico, pero también se debe investigar y sancionar a los políticos que se han asociado con el crimen organizado en perjuicio de los ciudadanos”, señaló la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

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Justicia y Estado de derecho contra la traición desde el poder

López Rabadán sostuvo que México necesita prevención, pero también necesita justicia, Estado de derecho y consecuencias para quienes han traicionado a la ciudadanía desde el poder.

“Debemos combatir a los políticos vinculados con el crimen organizado con la misma energía con la que debemos atender todas las causas” — , recalcó.

La diputada presidenta reconoció la relevancia del informe sobre atención a las causas de la violencia presentado por el Gobierno federal y destacó la importancia de la educación y el deporte como elementos de prevención para proteger a niñas, niños y jóvenes.

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