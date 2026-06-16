Sedena se deslinda de Gerardo Mérida tras entrega del exsecretario de Seguridad de Sinaloa a EU

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, se deslindó de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó al gobierno de Estados Unidos por presuntamente recibir dinero del cártel criminal “Los Chapitos”.

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Durante la “mañanera” en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre su opinión al respecto, se limitó a comentar que Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en el año 2022 por lo que no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República u otras autoridades en Estados Unidos. Él pasó a situación de retiro en el año 2022, y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional. La única relación que pudiera tener es en aspectos administrativos, con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISFAB, por temas relacionados con el pago de sus haberes y de y de servicio médico”. — Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional

¿Por qué Sedena calificó de mala interpretación las declaraciones de la gobernadora interina?

Así mismo calificó de “mala interpretación” las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien afirmó que la SEDENA fue la que envió al general en retiro, para que ocupara la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad quitando dicha responsabilidad al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Nombramientos. No, yo creo que ahí fue alguna mala interpretación... normalmente los gobiernos de los estados son autónomos. Ellos en un momento dado pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional”. — Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional

¿Qué contempla el plan de desarrollo de la Fuerza Aérea?

Sobre el plan de desarrollo de la Fuerza Aérea que contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo, dijo que prioriza la compra de aeronaves de carga, transporte de personal y helicópteros.

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