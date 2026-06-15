Preinscripción extemporánea SEP 2026-2027: Fechas y cómo registrar a tu hijo si se te pasó el trámite

Si eres de las personas que quieren registrar a sus hijos a la preinscripción extemporánea SEP 2026-2027, te dejamos el paso a paso para que tu hijo o hija no se quede sin lugar para preescolar, primaria y secundaria. Así que sigue leyendo para que no se te pase ningún detalle.

¿Cuándo será la preinscripción extemporánea SEP 2026-2027?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que buscan que todos los estudiantes puedan acceder a un lugar en escuelas públicas de la CDMX para el ciclo escolar 2026-2027. Este proceso está dirigido a madres, padres y tutores que no completaron el registro en las fechas establecidas y desean obtener un espacio para sus hijos en preescolar, primaria o secundaria.

Por lo que, de acuerdo con las autoridades correspondientes, las fechas previstas para este trámite son:

Preescolar y primaria

Del 8 al 16 de julio 2026

Secundaria primer grado

Del 6 al 12 de agosto de 2026

Durante este periodo, los padres de familia podrán ingresar al sistema oficial para solicitar un lugar en alguno de los planteles con disponibilidad.

¿Cómo hacer la preinscripción extemporánea?

El trámite deberá realizarse en línea a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AECFM). Para completar el registro, generalmente se solicita:

CURP del estudiante

Datos del padre, madre o tutor

Información del contacto

Nivel educativo al que ingresará el menor

Una vez concluido el proceso, el sistema informará los pasos a seguir para conocer la asignación escolar.

¿Quiénes pueden realizar el trámite de la preinscripción extemporánea 2026-2027?

La preinscripción extemporánea está dirigida a:

Estudiantes que no realizaron el registro ordinario.

Menores que cambiaron de residencia recientemente.

Familias que por alguna razón no concluyeron el proceso durante las fechas oficiales.

Alumnos que buscan ingresar por primera vez a escuelas públicas de la Ciudad de México.

La preinscripción extemporánea es un periodo adicional que habilitan las autoridades educativas para asignar lugares disponibles a estudiantes que no participaron en el proceso ordinario.