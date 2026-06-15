Arabia Saidita vs Uruguay EN VIVO: dónde, cuándo y a qué hora ver el Mundial 2026
Sigue el debut de Arabia Saudí contra la selección de Uruguay en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Actividad del Grupo H en la Copa del Mundo. Arabia Saudí se mide a Uruguay desde la ciudad de Miami.
Los árabes clasificaron a su séptima justa mundialista y buscarán superar su participación en Qatar 2022 cuando quedaron eliminados en la fase de grupos.
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Del otro lado, la selección de Uruguay llega motivada y con el objetivo de hacer un gran Mundial. De la mano de Marcelo Bielsa y con una generación comandada por Federico Valverde, los charrúas buscarán comenzar con el pie derecho la justa mundialista.
Desde Miami, actividad del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Arabia Saudí contra Uruguay y tú lo podrás vivir en vivo a través de W Deportes.
ARABIA SAUIDITA VS URUGUAY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: lunes 15 de junio
- HORA: 16:00 horas (tiempo del centro de México)
- ESTADIO: Miami Stadium
- TV: ViX Premium
- RADIO: W Deportes 730 AM