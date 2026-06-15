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Arabia Saidita vs Uruguay EN VIVO: dónde, cuándo y a qué hora ver el Mundial 2026

Sigue el debut de Arabia Saudí contra la selección de Uruguay en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Arabia Saidita vs Uruguay EN VIVO

Arabia Saidita vs Uruguay EN VIVO

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Actividad del Grupo H en la Copa del Mundo. Arabia Saudí se mide a Uruguay desde la ciudad de Miami.

Selección Uruguay

Selección Uruguay / Ernesto Ryan

Los árabes clasificaron a su séptima justa mundialista y buscarán superar su participación en Qatar 2022 cuando quedaron eliminados en la fase de grupos.

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Del otro lado, la selección de Uruguay llega motivada y con el objetivo de hacer un gran Mundial. De la mano de Marcelo Bielsa y con una generación comandada por Federico Valverde, los charrúas buscarán comenzar con el pie derecho la justa mundialista.

Federico Valverde

Federico Valverde / Ernesto Ryan

Desde Miami, actividad del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Arabia Saudí contra Uruguay y tú lo podrás vivir en vivo a través de W Deportes.

ARABIA SAUIDITA VS URUGUAY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: lunes 15 de junio
  • HORA: 16:00 horas (tiempo del centro de México)
  • ESTADIO: Miami Stadium
  • TV: ViX Premium
  • RADIO: W Deportes 730 AM

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