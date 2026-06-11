Arranca el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México con Shakira, Maná y J Balvin / Hector Vivas - FIFA

México inauguró este jueves la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que hizo historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial. La ceremonia previa reunió a Shakira, Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda ante más de 80 mil aficionados.

Shakira / Carl Recine Ampliar

¿Cómo fue la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?

La apertura del Mundial comenzó con un espectáculo musical de gran escala que convirtió al Estadio Ciudad de México en el centro de atención del fútbol internacional. La cancha fue cubierta por una enorme manta turquesa desde la que emergió una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo.

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La FIFA apostó por una ceremonia más ambiciosa de lo habitual, con cientos de bailarines, efectos visuales y la participación de algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. El objetivo era celebrar el inicio del primer Mundial organizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La afición respondió con un lleno total en el Coloso de Santa Úrsula, creando un ambiente de fiesta desde varias horas antes del silbatazo inicial.

Maná, Shakira y J Balvin protagonizan el espectáculo inaugural

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Maná. La banda mexicana abrió el concierto con “Oye mi amor”, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio, desatando la ovación de los asistentes.

Posteriormente aparecieron artistas como Danny Ocean, J Balvin y Shakira. La cantante colombiana interpretó “Dai, Dai”, tema oficial del Mundial 2026, acompañada por una producción visual diseñada especialmente para la ceremonia.

La presencia de artistas latinoamericanos marcó la identidad de una inauguración que buscó destacar la cultura de la región ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Maná / Luke Hales Ampliar

¿Qué ambiente se vivió en la Ciudad de México durante el arranque del Mundial?

Desde las primeras horas del día, miles de aficionados se movilizaron hacia el Estadio Ciudad de México y distintos puntos de reunión habilitados para seguir el encuentro.

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por problemas de movilidad. Usuarios reportaron retrasos y saturación en diversas líneas del transporte público, especialmente en las rutas que conectan con la zona sur de la capital.

A pesar de los inconvenientes, el ambiente mundialista se hizo sentir en toda la ciudad. Algunas empresas otorgaron permisos especiales a sus empleados y las actividades escolares fueron suspendidas en varios sectores para facilitar el seguimiento del debut de la Selección Mexicana.

El Fan Fest instalado en el Zócalo reunió a miles de personas que siguieron la ceremonia desde pantallas gigantes.

¿Por qué el Estadio Ciudad de México hizo historia en el Mundial 2026?

La inauguración de este jueves consolidó al Estadio Ciudad de México como uno de los recintos más emblemáticos en la historia de los Mundiales.

México se convirtió en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986. Además, el Azteca alcanzó otro registro único al ser sede de tres partidos inaugurales mundialistas.

Ningún otro estadio había conseguido ese reconocimiento, lo que refuerza el lugar histórico del inmueble dentro del fútbol internacional.

Inauguración Mundial 2026 / Steve Limentani/ISI Photos Ampliar

Próximos pasos: qué sigue para México en el Mundial 2026

El partido ante Sudáfrica marca el inicio del camino de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. El objetivo inmediato es romper la mala racha en partidos inaugurales y sumar tres puntos que permitan encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

Tras este debut, México continuará su actividad con los siguientes encuentros de grupo, donde buscará asegurar su lugar en los octavos de final ante su afición y aprovechar la condición de anfitrión en una Copa del Mundo histórica.